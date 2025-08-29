Другий за величиною український оператор мобільного звʼязку «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU) за перше півріччя скоротив чистий прибуток на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,71 млрд грн, тоді як його виторг зріс на 15% – до 13,52 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії від 29 серпня.

Деталі

Основними факторами зростання, як і раніше, є розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата-послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого звʼязку, пояснили в компанії.

Згідно з ним, показник OIBDA за період зріс на 12% – до 7,18 млрд грн, але маржа OIBDA знизилася на 1,7 п.п. – до 53,1% через збільшення податкового навантаження та витрат на електроживлення мережі. Зменшення чистого прибутку спричинене додатковими витратами, пов’язаними з відтермінуванням виплат за єврооблігаціями на два роки, а також зростанням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентної ставки у 1,5 раза відповідно до нових умов реструктуризації.

Компанія збільшила інвестиції на 66%, до 3,52 млрд грн, спрямовані переважно на розвиток і відновлення мережі, підвищення її стійкості до відключень електроенергії та розширення фіксованого доступу через GPON. За 3,5 року повномасштабної війни загальні інвестиції Vodafone в Україні склали майже 19 млрд грн.

Операційні показники за ІІ квартал 2025 року: ARPU зріс на 18,5% – до 136 грн, кількість клієнтів зменшилася на 3,1% – до 15,4 млн, із тенденцією зростання контрактних абонентів у приватному та корпоративному сегментах.

Контекст

У 2024 році мобільний оператор «Vodafone Україна» отримав чистий прибуток у розмірі 3,54 млрд грн, що на 30% менше, ніж у 2023 році. У компанії зазначають, що зниження пов’язане з негативним впливом курсових різниць через зростання курсу долара до гривні на 11%, а також із частковим скороченням операційного прибутку.

Водночас виторг оператора зріс на 13% – до 24,44 млрд грн. У Vodafone пояснюють це розширенням фіксованого зв’язку, збільшенням обсягів використання дата-послуг та зростанням доходів від мобільних і фіксованих сервісів.

Кількість абонентів компанії зменшилася на 0,7% – з 15,9 млн до 15,8 млн користувачів. Натомість середній дохід на одного абонента (ARPU) збільшився на 10% – до 118,4 грн на місяць, що пов’язано з природним зростанням трафіку.