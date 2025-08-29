Другий за величиною український оператор мобільного звʼязку «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU) за перше півріччя скоротив чистий прибуток на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,71 млрд грн, тоді як його виторг зріс на 15% – до 13,52 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії від 29 серпня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Основними факторами зростання, як і раніше, є розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата-послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого звʼязку, пояснили в компанії.
- Згідно з ним, показник OIBDA за період зріс на 12% – до 7,18 млрд грн, але маржа OIBDA знизилася на 1,7 п.п. – до 53,1% через збільшення податкового навантаження та витрат на електроживлення мережі. Зменшення чистого прибутку спричинене додатковими витратами, пов’язаними з відтермінуванням виплат за єврооблігаціями на два роки, а також зростанням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентної ставки у 1,5 раза відповідно до нових умов реструктуризації.
- Компанія збільшила інвестиції на 66%, до 3,52 млрд грн, спрямовані переважно на розвиток і відновлення мережі, підвищення її стійкості до відключень електроенергії та розширення фіксованого доступу через GPON. За 3,5 року повномасштабної війни загальні інвестиції Vodafone в Україні склали майже 19 млрд грн.
- Операційні показники за ІІ квартал 2025 року: ARPU зріс на 18,5% – до 136 грн, кількість клієнтів зменшилася на 3,1% – до 15,4 млн, із тенденцією зростання контрактних абонентів у приватному та корпоративному сегментах.
Контекст
У 2024 році мобільний оператор «Vodafone Україна» отримав чистий прибуток у розмірі 3,54 млрд грн, що на 30% менше, ніж у 2023 році. У компанії зазначають, що зниження пов’язане з негативним впливом курсових різниць через зростання курсу долара до гривні на 11%, а також із частковим скороченням операційного прибутку.
Водночас виторг оператора зріс на 13% – до 24,44 млрд грн. У Vodafone пояснюють це розширенням фіксованого зв’язку, збільшенням обсягів використання дата-послуг та зростанням доходів від мобільних і фіксованих сервісів.
Кількість абонентів компанії зменшилася на 0,7% – з 15,9 млн до 15,8 млн користувачів. Натомість середній дохід на одного абонента (ARPU) збільшився на 10% – до 118,4 грн на місяць, що пов’язано з природним зростанням трафіку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.