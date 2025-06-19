Мобильный оператор «Vodafone Украина» постепенно переводит абонентов собственных провайдеров Vega и «Фринет» под материнский бренд. Процесс начался в 2023 году, но завершится только к концу 2026 года. Почему компания не спешит с изменением вывески, в то время как конкуренты уже сделали или делают это?