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Последние из большой тройки. «Vodafone Украина» до конца 2026 года переведет клиентов домашней связи Vega и «Фринет» на свой бренд. Зачем?

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Інтернет Vodafone, оптичний інтернет, провайдер Vega, провайдер Фрінет /Getty Images

Мобильные операторы двигаются в одном направлении – продавать услуги под одним брендом и предлагать бандлы, говорит бывший член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Глущенко Фото Getty Images

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Мобильный оператор «Vodafone Украина» постепенно переводит абонентов собственных провайдеров Vega и «Фринет» под материнский бренд. Процесс начался в 2023 году, но завершится только к концу 2026 года. Почему компания не спешит с изменением вывески, в то время как конкуренты уже сделали или делают это?

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Мобильный оператор «Vodafone Украина» до конца 2026-го переведет абонентов своего фиксированного интернета Vega и «Фринет» на бренд Vodafone, говорит гендиректор провайдеров Сергей Скрипников.

Второй по количеству абонентов оператор приобрел провайдера Vega в августе 2021-го за $15 млн. Два года спустя он приобрел еще одного игрока – «Фринет» за около $20 млн.

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