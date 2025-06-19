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Мобильный оператор «Vodafone Украина» постепенно переводит абонентов собственных провайдеров Vega и «Фринет» под материнский бренд. Процесс начался в 2023 году, но завершится только к концу 2026 года. Почему компания не спешит с изменением вывески, в то время как конкуренты уже сделали или делают это?
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Мобильный оператор «Vodafone Украина» до конца 2026-го переведет абонентов своего фиксированного интернета Vega и «Фринет» на бренд Vodafone, говорит гендиректор провайдеров Сергей Скрипников.
Второй по количеству абонентов оператор приобрел провайдера Vega в августе 2021-го за $15 млн. Два года спустя он приобрел еще одного игрока – «Фринет» за около $20 млн.
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