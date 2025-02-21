DeepSeek планирует сделать общедоступным код своей ИИ-модели

Китайский стартап DeepSeek сделает код своих ИИ-моделей общедоступным, тем самым удвоив свои усилия по развитию искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, сообщила компания 21 февраля. Это позволит любому человеку загружать и дорабатывать или улучшать код, лежащий в основе R1 или других платформ.

Ключевые факты

Компания сообщила на социальной медиа-платформе X, что планирует опубликовать ключевые коды и данные для общественности на следующей неделе, назвав этот шаг «небольшим, но искренним прогрессом», которым она поделится «с полной прозрачностью».

«Эти скромные строительные блоки нашего онлайн-сервиса были задокументированы, развернуты и испытаны в реальных условиях», – говорится в сообщении.

Стартап планирует сделать свои репозитории кода доступными всем разработчикам и исследователям.

Анонс был сделан после того, как 18 февраля DeepSeek выпустила новый алгоритм под названием Native Sparse Attention (NSA).

Ожидается, что открытый исходный код обеспечит инфраструктуру для поддержки моделей ИИ, которыми уже DeepSeek публично поделился.

База пользователей DeepSeek резко выросла в прошлом месяце. В Китае это самый популярный сервис чат-ботов из 22,2 млн активных пользователей в день по состоянию на 11 января.

DeepSeek намерен пойти дальше, опубликовав базовый код, используемые для его создания данные и способ разработки и управления этим кодом.

Контекст

В январе компания DeepSeek поразила мировую индустрию искусственного интеллекта, выпустив свою модель R1 с открытым исходным кодом, по производительности соперничавшую с западными системами, при этом ее разработка была дешевле.

Приверженность компании к открытому исходному коду отличает ее от большинства фирм в Китае, которые, как и их американские конкуренты, склоняются к моделям с закрытым исходным кодом. Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн сказал в редком интервью китайскому СМИ в июле 2024 года, что фирма не отдает приоритет коммерциализации своих моделей ИИ.

Открытие кода потенциально обостряет гонку между США и Китаем по разработке все более современных моделей ИИ. Предоставляя свои секреты кодирования в свободном доступе, DeepSeek помогает обеспечить более широкое внедрение своей технологии, уже вызывающей опасения по поводу безопасности среди правительств разных стран.