DeepSeek планує зробити загальнодоступним код своєї ШІ-моделі

Китайський стартап DeepSeek зробить код своїх ШІ-моделей загальнодоступним, тим самим подвоївши свої зусилля щодо розвитку штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, повідомила компанія 21 лютого. Це дозволить будь-якій людині завантажувати і допрацьовувати або покращувати код, що лежить в основі R1 або інших платформ.

Ключові факти

Компанія повідомила на соціальній медіа-платформі X, що планує опублікувати ключові коди та дані для громадськості наступного тижня, назвавши цей крок «невеликим, але щирим прогресом», яким вона поділиться «з повною прозорістю».

«Ці скромні будівельні блоки нашого онлайн-сервісу були задокументовані, розгорнуті та випробувані в реальних умовах», – йдеться в повідомленні.

Стартап планує зробити свої репозиторії коду доступними для всіх розробників та дослідників.

Анонс був зроблений після того, як 18 лютого DeepSeek випустила новий алгоритм під назвою Native Sparse Attention (NSA).

Очіується, що відкритий вихідний код забезпечить інфраструктуру для підтримки моделей ШІ, якими DeepSeek вже публічно поділився.

База користувачів DeepSeek різко зросла минулого місяця. У Китаї це найпопулярніший сервіс чат-ботів із 22,2 млн активних користувачів на день станом на 11 січня.

DeepSeek має намір піти далі, опублікувавши базовий код, дані, що використовуються для його створення, та спосіб розробки й управління цим кодом.

Контекст

У січні компанія DeepSeek вразила світову індустрію штучного інтелекту, випустивши свою модель R1 з відкритим вихідним кодом, яка за продуктивністю суперничала з західними системами, при цьому її розробка була дешевшою.

Прихильність компанії до відкритого вихідного коду відрізняє її від більшості фірм у Китаї, які, як і їхні американські конкуренти, схиляються до моделей із закритим вихідним кодом. Засновник DeepSeek Лян Веньфен сказав у рідкісному інтервʼю китайському ЗМІ в липні 2024 року, що фірма не віддає пріоритету комерціалізації своїх моделей ШІ.

Відкриття коду потенційно загострює перегони між США та Китаєм з розробки все більш сучасних моделей ШІ. Надаючи свої секрети кодування у вільному доступі, DeepSeek допомагає забезпечити ширше впровадження своєї технології, що вже викликає побоювання з приводу безпеки серед урядів різних країн.