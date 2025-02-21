DeepSeek планує зробити загальнодоступним код своєї ШІ-моделі

Китайський стартап DeepSeek зробить код своїх ШІ-моделей загальнодоступним, тим самим подвоївши свої зусилля щодо розвитку штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, повідомила компанія 21 лютого. Це дозволить будь-якій людині завантажувати і допрацьовувати або покращувати код, що лежить в основі R1 або інших платформ.
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Ключові факти
- Компанія повідомила на соціальній медіа-платформі X, що планує опублікувати ключові коди та дані для громадськості наступного тижня, назвавши цей крок «невеликим, але щирим прогресом», яким вона поділиться «з повною прозорістю».
- «Ці скромні будівельні блоки нашого онлайн-сервісу були задокументовані, розгорнуті та випробувані в реальних умовах», – йдеться в повідомленні.
- Стартап планує зробити свої репозиторії коду доступними для всіх розробників та дослідників.
- Анонс був зроблений після того, як 18 лютого DeepSeek випустила новий алгоритм під назвою Native Sparse Attention (NSA).
- Очіується, що відкритий вихідний код забезпечить інфраструктуру для підтримки моделей ШІ, якими DeepSeek вже публічно поділився.
- База користувачів DeepSeek різко зросла минулого місяця. У Китаї це найпопулярніший сервіс чат-ботів із 22,2 млн активних користувачів на день станом на 11 січня.
- DeepSeek має намір піти далі, опублікувавши базовий код, дані, що використовуються для його створення, та спосіб розробки й управління цим кодом.
Контекст
У січні компанія DeepSeek вразила світову індустрію штучного інтелекту, випустивши свою модель R1 з відкритим вихідним кодом, яка за продуктивністю суперничала з західними системами, при цьому її розробка була дешевшою.
Прихильність компанії до відкритого вихідного коду відрізняє її від більшості фірм у Китаї, які, як і їхні американські конкуренти, схиляються до моделей із закритим вихідним кодом. Засновник DeepSeek Лян Веньфен сказав у рідкісному інтервʼю китайському ЗМІ в липні 2024 року, що фірма не віддає пріоритету комерціалізації своїх моделей ШІ.
Відкриття коду потенційно загострює перегони між США та Китаєм з розробки все більш сучасних моделей ШІ. Надаючи свої секрети кодування у вільному доступі, DeepSeek допомагає забезпечити ширше впровадження своєї технології, що вже викликає побоювання з приводу безпеки серед урядів різних країн.
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