Китайский стартап DeepSeek без лишней огласки выпустил обновленную версию своей модели искусственного интеллекта DeepSeek R1, которая в этом году всколыхнула рынки, превзойдя конкурентов, таких как Meta и OpenAI. Обновление, размещенное на платформе Hugging Face, подтверждает способность Китая развивать ИИ, несмотря на американские ограничения на экспорт чипов, пишет CNBC .

Подробности

DeepSeek, получивший популярность благодаря бесплатной модели ИИ с открытым кодом DeepSeek R1, выпустил ее обновленную версию на репозитории Hugging Face без официального анонса.

Обновленная DeepSeek R1, как и предыдущая версия, представляет собой модель с функцией размышления. Она способна выполнять сложные задачи из-за пошагового логического процесса. По данным LiveCodeBench, платформы для сравнения моделей ИИ, обновленная R1 уступает только моделям OpenAI o4-mini и o3.

DeepSeek стал символом устойчивости китайской ИИ-индустрии на фоне американских ограничений на экспорт полупроводников, отметил CNBC. В текущем месяце китайские техногиганты Baidu и Tencent сообщили, что оптимизируют свои ИИ-модели для работы в условиях ограниченного доступа к чипам.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на этой неделе подверг критике экспортные ограничения США. «Политика США основана на предположении, что Китай не может производить ИИ-чипы. Это предположение всегда было сомнительным, а теперь, очевидно, ошибочным», – заявил он, подчеркнув, что у Китая уже есть собственные ИИ-технологии.

Контекст

DeepSeek, основанный миллиардером Лянем Вэньфеном, оказался в центре внимания после того, как в январе презентовал собственную ИИ-модель DeepSeek-V3, потратив на ее обучение $6 млн – в десять раз меньше, чем крупные американские игроки. Это вызвало беспокойство по поводу перерасходов американских техгигантов на инфраструктуру.

Успех DeepSeek подчеркивает растущую конкуренцию в глобальной ИИ-индустрии, где Китай демонстрирует способность создавать конкурентоспособные технологии, несмотря на санкции США. Появление DeepSeek R1 и ее обновление без громких анонсов отражает стратегию компании сосредотачиваться на результатах, а не маркетинге.

В апреле стало известно, что администрация президента США готовит ограничительные меры против DeepSeek и Nvidia, чипы которой использовал ИИ-стартап.