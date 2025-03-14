DeepSeek ігнорує гонку за мільярдами. Китайський ШІ-стартап вирішив зосередився на дослідженнях

Китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek, заснований мільярдером Лянем Веньфеном, вирішив зосередитися на дослідженнях замість погоні за прибутками. Компанія ігнорує приклад конкурентів із Кремнієвої долини, які активно монетизують свої продукти, пише FT.

Деталі

DeepSeek пропонує доступ до своїх ШІ-моделей R1 та V3 через безкоштовний сайт і додаток, а також має платних бізнес-клієнтів. У минулому місяці доходи стартапу вперше покрили поточні витрати, повідомили двоє людей, обізнаних із ситуацією.

Клієнти з галузей, як-от охорона здоров’я та фінанси, активно купували доступ до API моделей R1 і V3. Через високий попит DeepSeek тимчасово призупинив ці послуги, адже більшість ресурсів спрямовує на дослідження, а не на комерцію, повідомили співрозмовники видання.

За словами інсайдерів, Лян не планує швидко комерціалізувати успіх компанії. Натомість DeepSeek зосереджується на розробці моделей і прагне створити штучний загальний інтелект – машини з когнітивними здібностями, подібними до людських.

Лян, який має значні особисті статки, відмовляється від інвестицій китайських технологічних гігантів, венчурних фондів і державних фондів. Інвестори скаржаться, що навіть домовитися про зустріч із засновником вкрай складно.

Один із них, представник китайського фонду на мільярди доларів, розповів, що після залучення високопоставлених урядових зв’язків йому вдалося поспілкуватися лише з представником фінансового відділу DeepSeek, який заявив: «Вибачте, ми не залучаємо кошти».

Підхід DeepSeek контрастує з американськими стартапами, такими як OpenAI, який активно монетизує свій продукт ChatGPT, зазначило видання. OpenAI залучив близько $20 млрд з 2019 року і зараз веде переговори про залучення ще $40 млрд при оцінці компанії в $260 млрд.

Торік OpenAI витратив $5 млрд, переважно на навчання моделей, і отримав $4 млрд доходу. DeepSeek, натомість, має лише 160 співробітників, тоді як в OpenAI їх понад 2000.

Для роботи DeepSeek Лян придбав близько 10 000 чипів H800 і 10 000 чипів A100 від Nvidia до того, як їх продаж до Китаю заборонили. У майбутньому DeepSeek планує покладатися на сторонніх постачальників, якщо попит перевищить наявні потужності. Компанія отримала підтримку від уряду Пекіна, який бачить у штучному інтелекті драйвер економічного зростання. DeepSeek отримав доступ до державних дата-центрів, що полегшує обчислювальні обмеження.

Інженери DeepSeek активно працюють над випуском нових моделей R2 і V4, який спочатку планувався на травень, але може бути прискорений, щоб зберегти темп розвитку.

Відмова DeepSeek від швидкої комерціалізації викликає питання про стійкість її доходів у довгостроковій перспективі. За словами інсайдерів, у майбутньому компанії, можливо, доведеться співпрацювати з державними фондами, щоб отримати додаткову політичну підтримку, а також шукати партнерів для доступу до нових, більш просунутих чипів Nvidia, які зараз обмежені для Китаю через санкції.

Контекст

DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив DeepSeek R1 – модель штучного інтелекту з відкритим кодом. Її ефективність і низька вартість поставили під питання домінування американських компаній у сфері ШІ. Успіх DeepSeek став результатом геополітичного тиску: через експортні обмеження США китайські компанії були змушені знаходити нові, більш ефективні підходи до створення ШІ.

DeepSeek не отримує фінансування від великих китайських корпорацій, зокрема від Baidu, Alibaba чи ByteDance, і розвивається завдяки інвестиціям з хедж-фонду High-Flyer Capital, яким керує сам Веньфен.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.

DeepSeek вирішив зробити код своїх ШІ-моделей загальнодоступним, тим самим подвоївши свої зусилля щодо розвитку штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Це дасть змогу будь-якій людині завантажувати і допрацьовувати або покращувати код, що лежить в основі R1 або інших платформ.