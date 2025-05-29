Китайський стартап DeepSeek без зайвого розголосу випустив оновлену версію своєї моделі штучного інтелекту DeepSeek R1, яка цього року сколихнула ринки, перевершивши конкурентів, таких як Meta та OpenAI. Оновлення, розміщене на платформі Hugging Face, підтверджує здатність Китаю розвивати ШІ попри американські обмеження на експорт чипів, пише CNBC .

Деталі

DeepSeek, який здобув популярність завдяки безкоштовній моделі ШІ з відкритим кодом DeepSeek R1, випустив її оновлену версію на репозиторії Hugging Face без офіційного анонсу.

Оновлена DeepSeek R1, як і попередня версія, є моделлю з функцією міркування. Вона здатна виконувати складні завдання через покроковий логічний процес. За даними LiveCodeBench, платформи для порівняння моделей ШІ, оновлена R1 поступається лише моделям OpenAI o4-mini та o3.

DeepSeek став символом стійкості китайської ШІ-індустрії на тлі американських обмежень на експорт напівпровідників, зазначив CNBC. Цього місяця китайські техногіганти Baidu і Tencent повідомили, що оптимізують свої ШІ-моделі для роботи в умовах обмеженого доступу до чипів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг цього тижня розкритикував експортні обмеження США. «Політика США базується на припущенні, що Китай не може виробляти ШІ-чипи. Це припущення завжди було сумнівним, а тепер, очевидно, хибним», – заявив він, наголосивши, що Китай уже має власні ШІ-технології.

Контекст

DeepSeek, заснований мільярдером Лянем Веньфеном, опинився в центрі уваги після того, як у січні презентував власну ШІ-модель DeepSeek-V3, витративши на її навчання $6 млн – удесятеро менше, ніж великі американські гравці. Це викликало занепокоєння щодо перевитрат американських техгігантів на інфраструктуру.

Успіх DeepSeek підкреслює зростаючу конкуренцію в глобальній ШІ-індустрії, де Китай демонструє здатність створювати конкурентоспроможні технології попри санкції США. Поява DeepSeek R1 і її оновлення без гучних анонсів відображає стратегію компанії зосереджуватися на результатах, а не маркетингу.

У квітні стало відомо, що адміністрація президента США готує обмежувальні заходи проти DeepSeek та Nvidia, чипи якої використовував ШІ-стартап.