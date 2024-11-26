Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым намерена посетить Южную Корею с просьбой о поставках оружия, пишет South China Morning Post 26 ноября со ссылкой на источники. Группа везет в Сеул список желаемого оружия, но аналитики говорят, что вряд ли этот запрос одобрят быстро.
После победы Дональда Трампа на выборах в США Южная Корея может просмотреть свою политику и предоставить оружие Украине. Если Киев получит поддержку, это окажет значительное влияние на ход войны.
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Ключевые факты
- Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предупреждений Москвы против подобных действий.
- Ожидается, что группа встретится с южнокорейскими коллегами уже в среду, 27 ноября, и представит список пожеланий, в который войдут зенитные ракеты и артиллерийские системы, сообщил источник на условиях анонимности.
- Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо отметил, что хотя Южная Корея является мировым лидером по производству обычных вооружений, она, скорее всего, будет осторожно действовать в этом вопросе.
- «Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставке оружия», – сказал Ду.
Контекст
Сеул долго сопротивлялся призывам западных союзников задействовать свои огромные военные запасы и непосредственно отправить оружие или боеприпасы в Украину. Однако развертывание Северной Кореей до 12 000 военнослужащих в России изменило эту позицию. Президент Юн Сок Йоль заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.
Сеул обещал принять «поэтапные меры» и призвал Северную Корею вывести свои войска из РФ. Одним из возможных сценариев называли передачу Украине летального оружия. До сих пор Сеул не оказывал военной помощи Киеву, ограничиваясь гуманитарной и финансовой поддержкой. Юн Сок Йоль еще в апреле 2023 года отметил, что условия для такой помощи должны быть жесткими – «крупномасштабное нападение на мирных жителей или серьезное нарушение законов войны».
Президент Владимир Зеленский в конце октября заявил, что Украина планирует передать Южной Корее детальный запрос, который будет включать необходимое для украинских защитников оружие. Он сообщил, что планирует направить представителя в Сеул, чтобы убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию.
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