Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Делегация во главе с Умеровым посетит Южную Корею, чтобы договориться о поставках оружия – SCMP

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым намерена посетить Южную Корею с просьбой о поставках оружия, пишет South China Morning Post 26 ноября со ссылкой на источники. Группа везет в Сеул список желаемого оружия, но аналитики говорят, что вряд ли этот запрос одобрят быстро.

После победы Дональда Трампа на выборах в США Южная Корея может просмотреть свою политику и предоставить оружие Украине. Если Киев получит поддержку, это окажет значительное влияние на ход войны.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предупреждений Москвы против подобных действий.
  • Ожидается, что группа встретится с южнокорейскими коллегами уже в среду, 27 ноября, и представит список пожеланий, в который войдут зенитные ракеты и артиллерийские системы, сообщил источник на условиях анонимности.
  • Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо отметил, что хотя Южная Корея является мировым лидером по производству обычных вооружений, она, скорее всего, будет осторожно действовать в этом вопросе.
  • «Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставке оружия», – сказал Ду.

Контекст

Сеул долго сопротивлялся призывам западных союзников задействовать свои огромные военные запасы и непосредственно отправить оружие или боеприпасы в Украину. Однако развертывание Северной Кореей до 12 000 военнослужащих в России изменило эту позицию. Президент Юн Сок Йоль заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.

Сеул обещал принять «поэтапные меры» и призвал Северную Корею вывести свои войска из РФ. Одним из возможных сценариев называли передачу Украине летального оружия. До сих пор Сеул не оказывал военной помощи Киеву, ограничиваясь гуманитарной и финансовой поддержкой. Юн Сок Йоль еще в апреле 2023 года отметил, что условия для такой помощи должны быть жесткими – «крупномасштабное нападение на мирных жителей или серьезное нарушение законов войны».

Президент Владимир Зеленский в конце октября заявил, что Украина планирует передать Южной Корее детальный запрос, который будет включать необходимое для украинских защитников оружие. Он сообщил, что планирует направить представителя в Сеул, чтобы убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине