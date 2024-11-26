После победы Дональда Трампа на выборах в США Южная Корея может просмотреть свою политику и предоставить оружие Украине. Если Киев получит поддержку, это окажет значительное влияние на ход войны.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым намерена посетить Южную Корею с просьбой о поставках оружия, пишет South China Morning Post 26 ноября со ссылкой на источники. Группа везет в Сеул список желаемого оружия, но аналитики говорят, что вряд ли этот запрос одобрят быстро.

Ключевые факты

Аналитики ожидают, что Сеул займет осторожную позицию после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предупреждений Москвы против подобных действий.

Ожидается, что группа встретится с южнокорейскими коллегами уже в среду, 27 ноября, и представит список пожеланий, в который войдут зенитные ракеты и артиллерийские системы, сообщил источник на условиях анонимности.

Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо отметил, что хотя Южная Корея является мировым лидером по производству обычных вооружений, она, скорее всего, будет осторожно действовать в этом вопросе.

«Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставке оружия», – сказал Ду.

Контекст

Сеул долго сопротивлялся призывам западных союзников задействовать свои огромные военные запасы и непосредственно отправить оружие или боеприпасы в Украину. Однако развертывание Северной Кореей до 12 000 военнослужащих в России изменило эту позицию. Президент Юн Сок Йоль заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.

Сеул обещал принять «поэтапные меры» и призвал Северную Корею вывести свои войска из РФ. Одним из возможных сценариев называли передачу Украине летального оружия. До сих пор Сеул не оказывал военной помощи Киеву, ограничиваясь гуманитарной и финансовой поддержкой. Юн Сок Йоль еще в апреле 2023 года отметил, что условия для такой помощи должны быть жесткими – «крупномасштабное нападение на мирных жителей или серьезное нарушение законов войны».

Президент Владимир Зеленский в конце октября заявил, что Украина планирует передать Южной Корее детальный запрос, который будет включать необходимое для украинских защитников оружие. Он сообщил, что планирует направить представителя в Сеул, чтобы убедить Южную Корею пересмотреть свою позицию.