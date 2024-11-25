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«Тигипко поставил задачу – войти в тройку». Как Олег Заплетнюк за год перезапустил «ТАС Агро» и вышел почти на 1 млрд грн чистой прибыли. Интервью

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

9 хв читання

Олег Заплетнюк очолює «ТАС Агро» з 80 000 га земель трохи більше року – з жовтня 2023-го. /из личного архива

Олег Заплетнюк возглавляет «ТАС Агро» с 80 000 га земель чуть больше года – с октября 2023 года. Фото из личного архива

«ТАС Агро» Сергея Тигипко выдержала испытание летней засухой. Финансовый результат будет положительным и значительно лучше, чем в прошлом году, говорит СЕО компании Олег Заплетнюк.

Олег Заплетнюк возглавляет «ТАС Агро» чуть больше года – с октября 2023-го. После почти семи лет на разных должностях в «Укрпроминвест-Агро» семьи Петра Порошенко. У компании 80 000 га земли, по этому показателю она занимает 11-е место в Украине. Выращивает сою, подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень и кукурузу.

Год назад владелец, мультимиллионер Сергей Тигипко, дал Заплетнюку карт-бланш на изменения в агрокомпании, которая до этого, по его мнению, работала неэффективно. Но поставил условие: через три года «ТАС Агро» должен войти в первую тройку наиболее эффективных агрокомпаний в Украине.

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