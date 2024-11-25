Северная Корея увеличивает масштабы производства ракет, которыми РФ обстреливает Украину

Северная Корея расширяет ключевой завод по производству оружия, где собирают ракеты малой дальности Hwasong-11 (известные как KN-23 или KN-24), которые Россия использует в войне против Украины, сообщает Reuters 25 ноября.
Треть баллистических ракет, использованных Россией для атак на Украину в 2024 году, по данным CNN, это ракеты KN-23, изготовленные в КНДР.
Подробности
- Объект, известный как February 11 plant, расположен в городе Хамхин, втором по величине в КНДР. Это часть машиностроительного комплекса Ryongsong, где производят твердотопливные баллистические ракеты Hwasong-11. Завод является единственным известным производителем этих ракет, отметил Сэм Лэйр, научный сотрудник Центра нераспространения имени Джеймса Мартина.
- Анализ спутниковых снимков от компании Planet Labs, сделанных в начале октября, показал строительство нового корпуса для сборки ракет и жилищного комплекса для работников. Новый корпус примерно на 60–70% больше предыдущего, а также улучшены входы в подземные объекты комплекса.
Контекст
В 2024 году Россия применила около 60 северокорейских ракет KN-23, что составляет почти треть из 194 баллистических ракет, выпущенных против Украины, сообщило CNN 23 ноября.
В конце ноября этого года стало известно, что КНДР передала России дополнительные артиллерийские системы, в том числе 170-мм самоходные пушки «Коксан» и 240-мм реактивные системы залпового огня. Речь идет примерно о 50 самоходных орудиях и 20 реактивных установках. Для их эксплуатации в РФ также прибыл обслуживающий персонал, поскольку эти системы не используются российской армией и требуют специальной подготовки.
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