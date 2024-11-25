Северная Корея увеличивает масштабы производства ракет, которыми РФ обстреливает Украину

Северная Корея расширяет ключевой завод по производству оружия, где собирают ракеты малой дальности Hwasong-11 (известные как KN-23 или KN-24), которые Россия использует в войне против Украины, сообщает Reuters 25 ноября.

Треть баллистических ракет, использованных Россией для атак на Украину в 2024 году, по данным CNN, это ракеты KN-23, изготовленные в КНДР.