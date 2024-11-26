Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Південна Корея може переглянути свою політику і надати зброю Україні. Якщо Київ отримає підтримку, то це матиме значний вплив на хід війни.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим має намір відвідати Південну Корею з проханням про постачання зброї, пише South China Morning Post 26 листопада з посиланням на джерела. Група везе до Сеулу список бажаної зброї, але аналітики кажуть, що навряд чи цей запит схвалять швидко.

Ключові факти

Аналітики очікують, що Сеул займе обережну позицію після перемоги Дональда Трампа на виборах та неодноразових попереджень Москви проти подібних дій.

Очікується, що група зустрінеться з південнокорейськими колегами вже в середу, 27 листопада, і представить список побажань, до якого увійдуть зенітні ракети та артилерійські системи, повідомило джерело на умовах анонімності.

Науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Ду Джин Хо зазначив, що хоча Південна Корея є світовим лідером із виробництва звичайних озброєнь, вона, найімовірніше, діятиме обережно в цьому питанні.

«Південна Корея вислухає прохання України, але навряд чи візьме на себе чітке зобовʼязання щодо постачання зброї», – сказав Ду.

Контекст

Сеул тривалий час опирався закликам західних союзників задіяти свої величезні військові запаси і безпосередньо відправити зброю чи боєприпаси в Україну. Однак розгортання Північною Кореєю до 12 000 військовослужбовців у Росії змінило цю позицію. Президент Юн Сок Йоль заявив, що пряма участь Пхеньяна в конфлікті становить загрозу для безпеки його країни.

Сеул обіцяв вжити «поетапних заходів» і закликав Північну Корею вивести свої війська з РФ. Одним із можливих сценаріїв називали передачу Україні летальної зброї. Досі Сеул не надавав військову допомогу Києву, обмежуючись гуманітарною та фінансовою підтримкою. Юн Сок Йоль ще в квітні 2023 року зазначив, що умови для такої допомоги мають бути суворими – «великомасштабний напад на мирних жителів чи серйозне порушення законів війни».

Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня заявив, що Україна планує передати Південній Кореї детальний запит, який включатиме необхідну для українських захисників зброю. Він повідомив, що планує направити представника до Сеула, щоб переконати Південну Корею переглянути свою позицію.