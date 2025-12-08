С 8 декабря Госстат возобновляет проведение выборочных обследований населения (домохозяйств). После четырехлетнего перерыва государство возвращается к системному сбору данных о жизни населения, сообщила Государственная служба статистики.
Это необходимо для принятия решений в социальной, экономической и демографической политиках.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- Госстат проведет анкетирование о состоянии здоровья населения по методологии ЕС. Это позволит сравнивать показатели Украины с другими странами Европы и выполнять евроинтеграционные обязательства.
- Цель опросов – получить объективную информацию о том, как живут украинские семьи сегодня: какие имеют условия проживания, потребности и доступ к услугам, на что тратят средства, а также как война повлияла на их благосостояние и состояние здоровья.
- Собранные данные помогут правительству и общинам точнее планировать социальную поддержку, а международным партнерам – лучше оценивать потребности людей. Информацию используют для анализа уровня жизни, расходов домохозяйств, оценки эффективности госпрограмм, а также для расчета инфляции, показателей продовольственной безопасности, гендерной статистики и индикаторов Целей устойчивого развития ООН.
- В выборку включено около 11 000 домохозяйств в 22 регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).
- Госстат в декабре 2025-го – январе 2026 года проведет основное интервью с домохозяйствами для сбора данных об их составе, условиях проживания, образовании, возрасте и профессии членов. В течение 2026 года с теми же семьями состоятся четыре квартальных интервью. Перед ними участники будут заполнять короткие дневники расходов, что позволит точнее определить структуру потребления.
- Участие возможно в трех форматах: личное интервью, телефонный разговор или онлайн-анкета на портале stat.gov.ua.
- Опрос является добровольным. Данные обезличиваются и не содержат персональных идентификаторов. Финансовая информация, банковские реквизиты или пароли не запрашиваются. Собранные ответы не используют для проверок или налогообложения. Интервьюеры работают в соответствии с Законом «Об официальной статистике».
- Со второй декады января начнется обследование рабочей силы, которое изучает вопросы занятости и безработицы, оно продлится до декабря.
- В марте–мае в Украине впервые будет проведено обследование доходов и условий жизни (EU-SILC).
- С мая по декабрь пройдет обследование сельскохозяйственной деятельности населения в сельской местности.
Контекст
Украина сможет вернуться к проведению переписи населения не ранее 2028 года. Такое мнение ранее высказывал руководитель Государственной службы статистики Арсен Макарчук. А до конца года Госслужба статистики собиралась провести оценку численности населения Украины.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.