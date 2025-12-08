С 8 декабря Госстат возобновляет проведение выборочных обследований населения (домохозяйств). После четырехлетнего перерыва государство возвращается к системному сбору данных о жизни населения, сообщила Государственная служба статистики.

Это необходимо для принятия решений в социальной, экономической и демографической политиках.