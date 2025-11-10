Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с октябрем 2024 года – 10,9%. Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем – 0,6%, с октябрем 2024 года – 10,2%. Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9% (по сравнению с 11,9% в сентябре). Потребительские цены в октябре выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Подробности

Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 1,6%. Больше всего выросли цены на яйца (+11,0%) и овощи (+10,4%). На 7,1–1% повысились цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры. В то же время подешевели фрукты (-2,6%), сахар, рис и макаронные изделия (-0,2…-2,6%).

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 1,5%, в первую очередь из-за подорожания табачных изделий на 2,2%.

Транспорт подорожал на 0,1% из-за роста стоимости проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%. Проезд в железнодорожном транспорте подешевел на 5,0%.

Одежда и обувь выросли в цене на 7,9% (одежда +8,6%, обувь +7,1%).

Образовательные услуги подорожали на 12,1%, в том числе высшее образование +16,3%, среднее образование +8,2%.

Контекст

В 2024 году Национальный банк Украины (НБУ) неоднократно корректировал прогноз инфляции, но занижал ее реальный уровень. В январе ожидалось 8,6% к концу года, в апреле показатель снизили до 8,2%, а в октябре, когда фактическая инфляция уже достигла 8,3%, прогноз резко подняли до 9,7%. Однако по итогам года инфляция составила 12%, значительно превысив все официальные отметки.

Из-за систематического недооценки инфляции НБУ был вынужден кардинально пересмотреть монетарную политику. Первоначальные планы постепенного снижения учетной ставки в 2025 году уступили место более осторожному курсу: сначала говорилось о возможном смягчении, но уже к декабрю регулятор перешел к ее повышению – это стало полной противоположностью предыдущей стратегии.

В августе 2024 года темпы годовой инфляции замедлились до 13,2% (с 14,1% в июле). Потребительские цены в текущем месяце снизились на 0,2%, повторив динамику предыдущего месяца.

В сентябре 2025 года НБУ оставил учетную ставку без изменений – на уровне 15,5%. Этот показатель остается неизменным с марта 2025 года.