В январе – октябре 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики от 20 ноября.
Подробности
- Производство продукции растениеводства снизилось на 14,3%, тогда как животноводства – всего на 3,5%.
- Среди производителей наибольшее снижение наблюдалось на сельскохозяйственных предприятиях, где общий объем производства упал на 14,9%. В частности, в растениеводстве спад составил 17,5%, а в животноводстве – всего 1,0%.
- Хозяйства населения пережили меньшее сокращение: общий объем производства уменьшился на 6,4%, в растениеводстве – на 6,1%, а в животноводстве – на 7,5%.
- Наибольшее падение производства сельхозпродукции (по всем категориям хозяйств) зафиксировано в регионах, сильнее всего пострадавших от боевых действий и оккупации: Донецкая область – -43,4%; Херсонская область – -31,0%; Хмельницкая область – -23,0%; Днепропетровская область – -22,7%; Житомирская область – -19,6%.
- Единственным регионом, где производство сельскохозяйственной продукции выросло, стала Закарпатская область – +3,5%.
Контекст
За январь – сентябрь 2025 года производство сельхозпродукции в Украине упало на 14% по сравнению с 2024-м. Растениеводство сократилось на 16,4%, животноводство – на 4,4%.
На предприятиях спад достиг 17,5% (растениеводство -20,9%, животноводство -1,4%). В хозяйствах населения – всего 6,8% (растениеводство -6,1%, животноводство -8,9%).
Сентябрьское ухудшение аналитики Forbes объясняют задержкой сбора подсолнечника и сои на две недели: поэтому часть урожая не попала в статистику месяца, поскольку Госстат не корректирует сроки сбора.
