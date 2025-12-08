Із 8 грудня Держстат відновлює проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Після чотирирічної перерви держава повертається до системного збору даних про життя населення, повідомила Державна служба статистики.

Це необхідно для ухвалення рішень у соціальній, економічній та демографічній політиках.