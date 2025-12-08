Із 8 грудня Держстат відновлює проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Після чотирирічної перерви держава повертається до системного збору даних про життя населення, повідомила Державна служба статистики.
Це необхідно для ухвалення рішень у соціальній, економічній та демографічній політиках.
- Держстат проведе анкетування про стан здоров’я населення за методологією ЄС. Це дозволить порівнювати показники України з іншими країнами Європи та виконувати євроінтеграційні зобов’язання.
- Мета опитувань – отримати об’єктивну інформацію про те, як живуть українські родини сьогодні: які мають умови проживання, потреби та доступ до послуг, на що витрачають кошти, а також як війна вплинула на їхній добробут і стан здоров’я.
- Зібрані дані допоможуть уряду й громадам точніше планувати соціальну підтримку, а міжнародним партнерам – краще оцінювати потреби людей. Інформацію використають для аналізу рівня життя, витрат домогосподарств, оцінки ефективності держпрограм, а також для розрахунку інфляції, показників продовольчої безпеки, гендерної статистики та індикаторів Цілей сталого розвитку ООН.
- До вибірки включено близько 11 000 домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).
- Держстат у грудні 2025-го – січні 2026 року проведе основне інтерв’ю з домогосподарствами для збору даних про їхній склад, умови проживання, освіту, вік та професії членів. Протягом 2026 року з тими самими родинами відбудуться чотири квартальні інтерв’ю. Перед ними учасники заповнюватимуть короткі щоденники витрат, що дозволить точніше визначити структуру споживання.
- Участь можлива у трьох форматах: особисте інтерв’ю, телефонна розмова або онлайн-анкета на порталі stat.gov.ua.
- Опитування є добровільним. Дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів. Фінансова інформація, банківські реквізити чи паролі не запитуються. Зібрані відповіді не використовують для перевірок чи оподаткування. Інтерв’юери працюють відповідно до Закону «Про офіційну статистику».
- З другої декади січня розпочнеться обстеження робочої сили, яке вивчає питання зайнятості та безробіття, воно триватиме до грудня.
- У березні–травні в Україні вперше буде проведено обстеження доходів і умов життя (EU-SILC).
- З травня до грудня пройде обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.
Контекст
Україна зможе повернутися до проведення перепису населення не раніше 2028 року. Таку думку раніше висловлював керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук. А до кінця року Держслужба статистики збиралася провести оцінку чисельності населення України.
