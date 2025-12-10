Детали

Следственные действия также состоялись в региональных управлениях ГНС в Хмельницкой и Николаевской областях.

В службе объяснили, что расследование касается событий 2024–2025 годов и связано с деятельностью так называемых рисковых предприятий.

«Руководство и сотрудники ГНС полностью сотрудничают с антикоррупционными органами. Налоговая служба работает в рамках закона и остается открытой к конструктивному взаимодействию с правоохранителями», – отметили в ведомстве.

В НАБУ пока воздерживаются от комментариев относительно проведенных обысков.

Контекст

Во время полномасштабной войны большинство украинцев почувствовали усиление коррупции: 71% респондентов считают, что ее уровень вырос. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 19–28 сентября. В то же время 20% опрошенных не заметили никаких изменений, а лишь 5% убеждены, что коррупции стало меньше.

Во всех регионах страны преобладает мнение, что коррупционных проявлений стало больше. Даже среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, оценки остаются критическими – большинство этой группы также отмечает рост коррупции с начала вторжения.

В то же время в КМИС подчеркивают: вопрос о реальной динамике коррупции значительно сложнее, чем может показаться. Социологи напоминают, что уже более двух десятилетий проводят исследование «Состояние коррупции в Украине» (последнее – в 2024 году), и по многим объективным показателям уровень коррупции наоборот демонстрирует тенденцию к снижению.