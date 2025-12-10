Детективи НАБУ 10 грудня провели обшуки в центральному офісі Державної податкової служби. Про це повідомили у відомстві.

Деталі

Слідчі дії також відбулися в регіональних управліннях ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях.

У службі пояснили, що розслідування стосується подій 2024–2025 років і пов’язане з діяльністю так званих ризикових підприємств.

«Керівництво та співробітники ДПС повністю співпрацюють з антикорупційними органами. Податкова служба працює в межах закону та залишається відкритою до конструктивної взаємодії з правоохоронцями», – зазначили у відомстві.

У НАБУ поки що утримуються від коментарів щодо проведених обшуків.

Контекст

Під час повномасштабної війни більшість українців відчули посилення корупції: 71% респондентів вважають, що її рівень зріс. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 19–28 вересня. Водночас 20% опитаних не помітили жодних змін, а лише 5% переконані, що корупції стало менше.

У всіх регіонах країни переважає думка, що корупційних проявів побільшало. Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, оцінки залишаються критичними – більшість цієї групи також зазначає зростання корупції з початку вторгнення.

Водночас у КМІС наголошують: питання про реальну динаміку корупції значно складніше, ніж може здатися. Соціологи нагадують, що вже понад два десятиліття проводять дослідження «Стан корупції в Україні» (останнє – у 2024 році), і за багатьма об’єктивними показниками рівень корупції навпаки демонструє тенденцію до зниження.