Народному депутату Украины сообщено о подозрении по статье «Предложения, обещания или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», сообщили НАБУ и СБУ . Правоохранители не называют имя подозреваемой. Фото, которое публикует НАБУ, свидетельствует, что речь идет об Анне Скороход, которая ранее сегодня заявила об обысках .

Детали

По версии следствия, депутат вместе с сообщниками предлагала предпринимателю $250 000 за содействие в наложении санкций СНБО на компанию конкурента.

Правоохранители установили, что подозреваемые после передачи половины суммы – $125 000 – заверили предпринимателя, что деньги передадут чиновникам СНБО. Сообщники попросили его составить расписку, будто он одолжил эти средства. На самом деле ни членам СНБО, ни другим чиновникам деньги не передали, потому что не нашли желающих присоединиться к схеме, заявляют следователи.

Правоохранители утверждают, что подозреваемая координировала деятельность группы и выступала «гарантом» сделки.

Подозрение сообщено народному депутату, ее помощнику и сообщнику. Оно предусматривает ответственность за побуждение к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Контекст

5 декабря утром СБУ, НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, которую возглавляла народный депутат. Позже сама Скороход сообщила об обысках в собственной квартире и заявила, что это является «прямым давлением на оппозицию» и попыткой помешать ее политической деятельности.