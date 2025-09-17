Forbes Digital підписка
Дистрибьютор и производитель игрушек Kiddisvit вышел на рынок Польши. Сколько планирует заработать на экспансии

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Украинский дистрибьютор и производитель игрушек Kiddisvit открыл филиал в Польше. Основная цель – расширить присутствие в Европе, сообщил совладелец компании Павел Овчинников в Facebook 11 сентября. Forbes узнал детали и ожидания по поводу выручки.

Ключевые факты

  • В апреле 2025 года Kiddisvit зарегистрировала компанию в Польше. Подготовка к выходу на рынок длилась 2,5 месяца, рассказал Овчинников.
  • Местная команда насчитывает три человека. Все бэк-офисные функции – логистика, закупки, маркетинг, IT – остаются в Украине и управляются из головного офиса.
  • Первый контракт компания заключила в августе 2025 года – четыре месяца спустя после запуска. «Вызов – не регистрация компании, а подготовка к первым продажам: нужно иметь готовый товар и клиентов, которые будут его покупать», – отметил Овчинников.
  • По его словам, основная цель – расширить присутствие в Европе. Стратегия – искать партнеров, уже представленных на местном рынке, и развиваться вместе с ними.
  • Работу на польском рынке Kiddisvit начала с дистрибуции трех брендов, один из которых – собственный. Pop Top – коллекционные фигурки в формате коробок сюрпризов – компания выпустила на рынок летом 2025 года. «Чтобы развивать собственные бренды, нужно делать минимальные заказы на производство, и только украинского рынка для этого недостаточно», – говорит Овчинников.
  • План в Польше на 2025-й – €500 000 выручки, в 2026-м – €1 млн.

Контекст

Kiddisvit – украинская компания, основанная Павлом и Дмитрием Овчинниковыми в 1997 году как дистрибьютор игрушек. В 2025-м в портфеле – сотрудничество с сотней мировых брендов, таких как LOL Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Peppa Pig. Дистрибьюторская сеть в Украине насчитывает более 700 партнеров и около 8000 торговых точек.

С 2000 года компания развивает собственную сеть магазинов Mikki, которую в 2018 году переименовали в MYplay. В 2025 году она насчитывает 12 магазинов в восьми городах Украины.

С 2023 года запускает собственные бренды, такие как TechnoDrive, Borsch, Kiddi Smart, Pop Top. В 2024 году выручка компании достигла 1,5 млрд грн, по данным YouControl.

