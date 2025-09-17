Український дистрибʼютор і виробник іграшок Kiddisvit відкрив філію у Польщі. Основна мета – розширити присутність в Європі, повідомив співвласник компанії Павло Овчинніков у Facebook 11 вересня. Forbes дізнався деталі та очікування щодо виторгу.

Ключові факти

У квітні 2025 року Kiddisvit зареєструвала компанію в Польщі. Підготовка до виходу на ринок тривала 2,5 місяця, розповів Овчинніков.

Місцева команда налічує троє людей. Усі бек-офісні функції – логістика, закупівлі, маркетинг, IT – залишаються в Україні й керовані з головного офісу.

Перший контракт компанія уклала в серпні 2025 року – через чотири місяці після запуску. «Виклик – не реєстрація компанії, а підготовка до перших продажів: потрібно мати готовий товар і клієнтів, які його купуватимуть», – зазначив Овчинніков.

За його словами, основна мета – розширити присутність в Європі. Стратегія – шукати партнерів, які вже представлені на місцевому ринку, й розвиватися разом із ними.

Роботу на польському ринку Kiddisvit почала з дистрибуції трьох брендів, один з яких – власний. Pop Top – колекційні фігурки у форматі коробок-сюрпризів – компанія випустила на ринок влітку 2025 року. «Щоб розвивати власні бренди, потрібно робити мінімальні замовлення на виробництво, і лише українського ринку для цього недостатньо», – каже Овчинніков.

План у Польщі на 2025–й – €500 000 виторгу, у 2026–му – €1 млн.

Контекст

Kiddisvit – українська компанія, заснована Павлом та Дмитром Овчинніковими в 1997 році як дистриб’ютор іграшок. У 2025-му в портфелі – співпраця з сотнею світових брендів, як-от L.O.L. Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Peppa Pig. Дистрибʼюторська мережа в Україні налічує понад 700 партнерів та майже 8000 торгових точок.

Із 2000 року компанія розвиває власну мережу магазинів Mikki, яку у 2018-му перейменували в MYplay. У 2025-му вона налічує 12 магазинів у восьми містах України.

З 2023-го запускає власні бренди, такі як TechnoDrive, Borsch, Kiddi Smart, Pop Top. У 2024 році виторг компанії сягнув 1,5 млрд грн, за даними YouControl.