К тестированию технологических продуктов в рамках проекта Sandbox могут присоединиться физические лица – предприниматели. Ранее участниками могли быть исключительно юридические лица. Соответствующие изменения принял Кабинет Министров, говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации 11 декабря.
Детали
- «Это открывает возможности для малых команд и индивидуальных разработчиков», – говорится в пресс-релизе.
- Отныне к тестированию в пространстве Sandbox могут присоединиться команды, имеющие решения на этапе дизайна. До этого действовало требование об обязательном финансировании инвесторами разработок, которые на стадии концепции.
- Расширили и виды деятельности. В частности, компании, которые занимаются инновационной, научно-технической деятельностью или работают в сфере культуры, отныне также могут присоединиться к участию в пространстве.
- В Sandbox добавили две отрасли для дальнейшего создания разработок с использованием ИИ и блокчейна. В них вошли энергетика, которая требует новых решений для улучшения работы и развития зеленой генерации, а также культура, которую с помощью различных технологий можно будет как восстановить, так и развивать и продвигать в мире, говорят в Минцифры.
- Также отменили требования подавать справки об отсутствии задолженности по налогам и о том, что компания не находится в процедуре банкротства. «Поскольку Sandbox не предусматривает финансовых грантов, эти бюрократические процедуры были лишними и только затягивали время», – отметили в Минцифры.
- «Мы анализируем реальные кейсы в Sandbox, чтобы до конца 2026 года создать законодательство, которое опирается на практику бизнеса, а не на сухую теорию. Также на основе этого опыта планируем сделать практические гайды для разработчиков», – отметили в министерстве.
Контекст
В сентябре Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-платформу, которая объединит все ключевые проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это единое окно доступа к документам, новостям, инструментам и возможностям для бизнеса, государственных структур, научных учреждений и международных партнеров.
Благодаря проекту Sandbox компании смогут в безопасной среде протестировать на соответствие международным стандартам свои ИИ-решения и получить поддержку от государства в различных сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.
