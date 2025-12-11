До тестування технологічних продуктів у межах проєкту Sandbox можуть долучитися фізичні особи – підприємці. Раніше учасниками могли бути винятково юридичні особи. Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації 11 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- «Це відкриває можливості для малих команд та індивідуальних розробників», – йдеться у пресрелізі.
- Відтепер до тестування у просторі Sandbox можуть долучитися команди, що мають рішення на етапі дизайну. До цього діяла вимога про обов’язкове фінансування інвесторами розробок, які на стадії концепції.
- Розширили й види діяльності. Зокрема, компанії, які займаються інноваційною, науково-технічною діяльністю або працюють у сфері культури, відтепер також можуть долучитися до участі у просторі.
- До Sandbox додали дві галузі для подальшого створення розробок із використанням ШІ та блокчейну. До них увійшли енергетика, що потребує нових рішень для покращення роботи та розвитку зеленої генерації, а також культура, яку за допомогою різних технологій можна буде як відновити, так і розвивати й просувати у світі, говорять у Мінцифри.
- Також скасували вимоги подавати довідки про відсутність заборгованості з податків та про неперебування у процедурі банкрутства. «Оскільки Sandbox не передбачає фінансових грантів, ці бюрократичні процедури були зайвими та лише затягували час», – наголосили в Мінцифри.
- «Ми аналізуємо реальні кейси в Sandbox, щоб до кінця 2026 року створити законодавство, яке спирається на практику бізнесу, а не на суху теорію. Також на основі цього досвіду плануємо зробити практичні гайди для розробників», – наголосили у міністерстві.
Контекст
У вересні Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн-платформу, що об’єднає всі ключові проєкти у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це єдине вікно доступу до документів, новин, інструментів та можливостей для бізнесу, державних структур, наукових установ та міжнародних партнерів.
Завдяки проєкту Sandbox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.