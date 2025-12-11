До тестування технологічних продуктів у межах проєкту Sandbox можуть долучитися фізичні особи – підприємці. Раніше учасниками могли бути винятково юридичні особи. Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації 11 грудня.

Деталі

«Це відкриває можливості для малих команд та індивідуальних розробників», – йдеться у пресрелізі.

Відтепер до тестування у просторі Sandbox можуть долучитися команди, що мають рішення на етапі дизайну. До цього діяла вимога про обов’язкове фінансування інвесторами розробок, які на стадії концепції.

Розширили й види діяльності. Зокрема, компанії, які займаються інноваційною, науково-технічною діяльністю або працюють у сфері культури, відтепер також можуть долучитися до участі у просторі.

До Sandbox додали дві галузі для подальшого створення розробок із використанням ШІ та блокчейну. До них увійшли енергетика, що потребує нових рішень для покращення роботи та розвитку зеленої генерації, а також культура, яку за допомогою різних технологій можна буде як відновити, так і розвивати й просувати у світі, говорять у Мінцифри.

Також скасували вимоги подавати довідки про відсутність заборгованості з податків та про неперебування у процедурі банкрутства. «Оскільки Sandbox не передбачає фінансових грантів, ці бюрократичні процедури були зайвими та лише затягували час», – наголосили в Мінцифри.

«Ми аналізуємо реальні кейси в Sandbox, щоб до кінця 2026 року створити законодавство, яке спирається на практику бізнесу, а не на суху теорію. Також на основі цього досвіду плануємо зробити практичні гайди для розробників», – наголосили у міністерстві.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

У вересні Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн-платформу, що об’єднає всі ключові проєкти у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це єдине вікно доступу до документів, новин, інструментів та можливостей для бізнесу, державних структур, наукових установ та міжнародних партнерів.

Завдяки проєкту Sandbox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.