Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн-платформу, що об’єднає всі ключові проєкти у сфері штучного інтелекту (ШІ). Це – єдине вікно доступу до документів, новин, інструментів та можливостей для бізнесу, державних структур, наукових установ та міжнародних партнерів, йдеться у повідомленні Мінцифри.
Деталі
- Відтепер до ШІ-трансформації України можуть долучитися бізнес, державні організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери.
- На сайті кожен представник матиме доступ до актуальних рекомендацій, корисних інструментів та практичних гайдів з використання ШІ в різних сферах. А також зможе долучитися до провідного комітету із ШІ при Мінцифрі, зокрема, взяти участь у формуванні стратегії із ШІ до 2030 року, ознайомитися з компаніями, що долучилися до регулювання ШІ та дізнатися про ШІ-комʼюніті в Україні.
- Водночас платформа дає можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.
- На платформі можна дізнатися про ШІ-продукти першого в Україні WINWIN AI CoE – Центру передового досвіду з розробки й інтеграції ШІ, познайомитися з візіонерами та найсильнішими командами у сфері ШІ.
Контекст
На початку серпня Мінцифри анонсувало створення AI Factory. Вона складатиметься з GPU-кластерів, дата-центрів, програмного забезпечення для тренування моделей і команди фахівців, що розвиватиме державні ШІ-продукти.
IT-інтегратор Lantec виграв тендер Мінцифри на $5,4 млн і до червня 2026-го він має поставити обладнання для будівництва AI Factory – центр обробки даних на базі рішень Nvidia. Тут працюватимуть ШІ-асистент «Дії» та ШІ-тьютор державного освітнього проєкту «Мрія».
