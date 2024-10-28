Дональд Трамп может предложить новые «Минские соглашения», чтобы прекратить войну в Украине – FT

Кандидат в президенты США Дональд Трамп стремится как можно скорее покончить с войной в Украине, и его план может заключаться в переосмыслении «Минских соглашений», пишет Financial Times со ссылкой на советника Трампа.
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Ключевые факты
- Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс неоднократно говорили о своем желании прекратить войну в Украине. В сентябре Венс изложил идею замороженного конфликта между автономными регионами с обеих сторон демилитаризованной зоны и Киевом в дипломатической неопределенности вне НАТО.
- План, утверждает один из долгосрочных советников Трампа, может быть переосмыслением «Минских соглашений» 2014 и 2015 годов, направленных на прекращение боевых действий на востоке Украины.
- В этот раз, говорит советник, план будет предусматривать принудительные механизмы с последствиями нарушения соглашения. Однако, по его словам, его должны контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
- Членство Украины в НАТО могут снять с повестки дня на несколько лет, чтобы заставить Россию вести переговоры, считает бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтз, работавший при Трампе в Белом доме, а теперь в Центре американской безопасности при America First Policy Institute.
- «Мы замораживаем конфликт, Украина не отдает никаких территорий, не отказывается от территориальных претензий, и мы ведем переговоры, исходя из понимания, что итогового соглашения, вероятно, не будет, пока Путин не уйдет со сцены», – сказал он.
- Чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, Трамп может угрожать обвалить цены на нефть и газ, говорит Майк Уолтц, один из главных спикеров по теме национальной безопасности среди республиканцев в Палате представителей Конгресса.
Контекст
Еще до начала полномасштабного вторжения Владимир Путин обвинил Украину в якобы саботаже «Минских соглашений». Причина – Украина исключает вариант получения Донбассом особого статуса на российских условиях. Также Украина не собирается идти на прямые переговоры с террористами с оккупированных территорий.
Украина утверждает, что мирное урегулирование без жестких гарантий безопасности было бы равносильно капитуляции, поскольку это может дать РФ передышку для подготовки к новому нападению и рискует послать сигнал слабости всему миру. Это также может привести к расколу в Европе; некоторые члены НАТО могут разойтись в мыслях о том, как реагировать, если Америка отступит.
24 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны выйти из войны в Украине, а Европа недостаточно поддерживает Киев. Трамп считает, что администрация Джо Байдена втянула страну в войну в Украине и не может найти способ из нее выйти. Он заявил, что только став президентом, сможет достичь договоренностей для выхода США из этой войны.
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