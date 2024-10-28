Дональд Трамп може запропонувати нові «Мінські угоди», щоб припинити війну в Україні – FT

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прагне якомога швидше покласти край війні в Україні, і його план може полягати у переосмисленні «Мінських угод», пише Financial Times із посиланням на радника Трампа.

Ключові факти

Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс неодноразово говорили про своє бажання припинити війну в Україні. У вересні Венс виклав ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони і Києвом у дипломатичній невизначеності поза НАТО.

План, стверджує один із довгострокових радників Трампа, може бути переосмисленням «Мінських угод» 2014 і 2015 років, які були спрямовані на припинення бойових дій на сході України.

Цього разу, каже радник, план передбачатиме примусові механізми з наслідками за порушення угоди. Однак, за його словами, її мають контролювати європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.

Членство України в НАТО можуть зняти з порядку денного на кілька років, щоб змусити Росію вести переговори, вважає колишній аналітик ЦРУ Фред Флейтз, який при Трампі працював у Білому домі, а тепер у Центрі американської безпеки при America First Policy Institute.

«Ми заморожуємо конфлікт, Україна не віддає жодних територій, не відмовляється від територіальних претензій, і ми ведемо переговори, виходячи з розуміння, що підсумкової угоди, ймовірно, не буде, поки Путін не піде зі сцени», – сказав він.

Щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, Трамп може погрожувати обвалити ціни на нафту та газ, каже Майк Уолтц, один із головних спікерів із теми національної безпеки серед республіканців у Палаті представників Конгресу.

Контекст

Ще до початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін звинуватив Україну у нібито саботажі «Мінських угод». Причина – Україна виключає варіант отримання Донбасом особливого статусу на російських умовах. Також Україна не збирається йти на прямі переговори з терористами з окупованих територій.

Україна стверджує, що мирне врегулювання без жорстких гарантій безпеки було б рівносильним капітуляції, оскільки це може дати РФ перепочинок для підготовки до нового нападу і ризикує надіслати сигнал слабкості всьому світу. Це також може спричинити розкол у Європі; деякі члени НАТО можуть розійтися в думках про те, як реагувати, якщо Америка відступить.

24 вересня Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні вийти з війни в Україні, а Європа недостатньо підтримує Київ. Трамп вважає, що адміністрація Джо Байдена втягнула країну у війну в Україні та не може знайти спосіб із неї вийти. Він заявив, що лише ставши президентом зможе досягти домовленостей для виходу США з цієї війни.