Дональд Трамп може запропонувати нові «Мінські угоди», щоб припинити війну в Україні – FT

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прагне якомога швидше покласти край війні в Україні, і його план може полягати у переосмисленні «Мінських угод», пише Financial Times із посиланням на радника Трампа.
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Ключові факти
- Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс неодноразово говорили про своє бажання припинити війну в Україні. У вересні Венс виклав ідею замороженого конфлікту з автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони і Києвом у дипломатичній невизначеності поза НАТО.
- План, стверджує один із довгострокових радників Трампа, може бути переосмисленням «Мінських угод» 2014 і 2015 років, які були спрямовані на припинення бойових дій на сході України.
- Цього разу, каже радник, план передбачатиме примусові механізми з наслідками за порушення угоди. Однак, за його словами, її мають контролювати європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН.
- Членство України в НАТО можуть зняти з порядку денного на кілька років, щоб змусити Росію вести переговори, вважає колишній аналітик ЦРУ Фред Флейтз, який при Трампі працював у Білому домі, а тепер у Центрі американської безпеки при America First Policy Institute.
- «Ми заморожуємо конфлікт, Україна не віддає жодних територій, не відмовляється від територіальних претензій, і ми ведемо переговори, виходячи з розуміння, що підсумкової угоди, ймовірно, не буде, поки Путін не піде зі сцени», – сказав він.
- Щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, Трамп може погрожувати обвалити ціни на нафту та газ, каже Майк Уолтц, один із головних спікерів із теми національної безпеки серед республіканців у Палаті представників Конгресу.
Контекст
Ще до початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін звинуватив Україну у нібито саботажі «Мінських угод». Причина – Україна виключає варіант отримання Донбасом особливого статусу на російських умовах. Також Україна не збирається йти на прямі переговори з терористами з окупованих територій.
Україна стверджує, що мирне врегулювання без жорстких гарантій безпеки було б рівносильним капітуляції, оскільки це може дати РФ перепочинок для підготовки до нового нападу і ризикує надіслати сигнал слабкості всьому світу. Це також може спричинити розкол у Європі; деякі члени НАТО можуть розійтися в думках про те, як реагувати, якщо Америка відступить.
24 вересня Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні вийти з війни в Україні, а Європа недостатньо підтримує Київ. Трамп вважає, що адміністрація Джо Байдена втягнула країну у війну в Україні та не може знайти спосіб із неї вийти. Він заявив, що лише ставши президентом зможе досягти домовленостей для виходу США з цієї війни.
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