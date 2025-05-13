Dragon Capital снизил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,5%. Сценарий перемирия предполагает +3,5–5,5%

Инвесткомпания Dragon Capital обновила макропрогноз на 2025 год, учитывая разные сценарии развития событий. В базовом сценарии, предусматривающем продолжение войны, рост ВВП составит 2,5%, что на 0,5 п. п. ниже предварительной оценки. Сценарий перемирия, при условии его достижения в ближайшие месяцы, предполагает рост ВВП в пределах 3,5–5,5% в зависимости от темпов восстановления и оживления экономической активности.

Ключевые факты

Аналитики Dragon Capital указывают на ключевые риски для экономики: новые повреждения производственных мощностей, дефицит квалифицированной рабочей силы, геополитическая неопределенность и изменение структуры спроса.

В то же время поддержкой для роста остаются внутреннее потребление и развитие военно-промышленного комплекса.

Инфляция к концу 2025 года, по оценкам Dragon Capital, замедлится до 8,1% в базовом сценарии и до 9–10% в случае перемирия. Цены сдерживаются ослаблением инфляционного давления и высокой базой сравнения в пищевом сегменте.

Прогноз курса гривни на конец года улучшили до 44 грн/$ (ранее было 45 грн/$), ожидая высоких объемов внешней поддержки и снижения спроса на валюту. В I квартале НБУ даже разрешил гривне укрепиться на 1,4%.

Ожидаемые международные вливания рекордные. В целом в Украину в 2025 году может поступить до $58 млрд. Большая часть ($40 млрд) – в рамках программы G7 ERA, профинансированной доходами от замороженных российских активов. Остальные – от МВФ, ЕС и других партнеров. Это позволит частично перекрыть бюджетный дефицит, оцениваемый в $40 млрд (20% ВВП), а в случае перемирия может снизиться до $34 млрд, прогнозируют аналитики.

Dragon Capital ожидает, что международные резервы НБУ вырастут до $59 млрд в базовом сценарии и до $63–66 млрд при достижении перемирия.

Аналитики прогнозируют незначительное смягчение монетарной политики: учетная ставка снизится до 13% в базовом сценарии и останется несколько выше – на уровне 14% – в случае более активной экономической динамики при условии перемирия.

Популярне Категория Рейтинги Дата Вчера 50 лучших работодателей страны

Контекст

Dragon Capital сохраняет два сценария прогноза с учетом военной неопределенности. Оба базируются на относительно стабильной ситуации в энергетике: благодаря энергетическому перемирию дефицит электроэнергии в 2025 году ожидается на уровне всего 5% спроса, хотя газ придется импортировать – не менее 4,2 млрд кубов.

Украинская экономика остается чувствительной к глобальным факторам – особенно колебаниям на сырьевых рынках и укреплению евро. В то же время мировые цены играют скорее на пользу Украины: экспортные позиции держатся или дорожают, а импортные – в частности энергоносители – дешевеют.

В целом Dragon Capital ожидает, что темпы роста экономики в 2025 году будут умеренными, а основное давление на макроэкономику останется внутренним – из-за войны, ситуации на рынке труда и необходимости дополнительного финансирования обороны.

По прогнозу ЕБРР рост ВВП Украины замедлится до 3,3% в 2025 году. В предварительном отчете, опубликованном в феврале, прогнозировался рост на 3,5% в 2025 году.