ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік з 3,5% до 3,3%

Зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, йдеться в останньому випуску економічного звіту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). У попередньому звіті, опублікованому в лютому, прогнозувалося зростання на 3,5% у 2025 році.

Ключові факти

Водночас ЄБРР зберіг прогноз реального зростання ВВП України у 2026 році без змін на рівні 5%, припускаючи припинення вогню та вигоди від повоєнного відновлення.

У звіті йдеться про те, що зовнішнє фінансування України для підтримки її бюджету забезпечене на 2025 рік. Проте з середини 2024 року спостерігається уповільнення економічного зростання та прискорення інфляції через наслідки війни.

Реальне зростання ВВП у 2024 році помітно сповільнилося з більш ніж 5,0% у першій половині року до близько 2,0% у другій половині, внаслідок чого загальний показник знизився до 2,9%. Серед причин були дефіцит електроенергії внаслідок російських атак, слабкі врожаї та гостра нестача робочої сили.

Інфляція склала 14,6% у березні 2025 року і, як очікується, залишиться високою у першій половині 2025 року, але до кінця року має впасти до однозначних цифр. У відповідь Національний банк України підвищив свою облікову ставку, яка досягла 15,5% на початку березня 2025 року.

Стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у рамках програми Ukraine Facility та доходи від заморожених активів Росії, надані країнами G7, повністю покриють зовнішній та фіскальний дефіцит у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність. Очікується, що сильний стимул від державного споживання та збільшення військових закупівель від вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.

У регіонах діяльності ЄБРР — Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Південному і Східному Середземноморʼї (SEMED) — середні темпи зростання сповільнилися з 3,4% у 2022 році до 2,7% у 2023 році і залишилися загалом стабільними на рівні 2,8% у 2024 році.

Однак різке зростання невизначеності в торговельно-економічній політиці у 2025 році, спричинене посиленням глобальної політичної невизначеності, послабленням зовнішнього попиту та прямим і непрямим впливом оголошеного підвищення імпортних мит, спонукало ЄБРР знизити свій регіональний травневий прогноз на цей рік на 0,2 відсоткових пункти до середнього показника в 3%, а потім підвищити його до 3,4% у 2026 році, що не змінилося порівняно з показником лютого.

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Контекст

У лютому ЄБРР вже переглядав у бік зниження прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,5% з 4,7%, очікуваних у вересневому прогнозі. Фінустанова прогнозувала зростання ВВП на 5% у 2026 році, якщо бойові дії буде припинено цього року.

За оцінкою Світового банку, зростання економіки України знизиться до 2% у 2025 році з 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року. Водночас зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % – так само, як і у 2024 році.

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2025 році до 3,6% з 4,3% у попередньому макропрогнозі, а інфляції – до 8,4% з 6,9%.