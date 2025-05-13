Dragon Capital знизив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2,5%. Сценарій перемир’я передбачає +3,5–5,5%

Інвесткомпанія Dragon Capital оновила макропрогноз на 2025 рік, враховуючи різні сценарії розвитку подій. У базовому сценарії, що передбачає продовження війни, зростання ВВП складе 2,5%, що на 0,5 в. п. нижче попередньої оцінки. Сценарій перемир’я, за умови його досягнення найближчими місяцями, передбачає зростання ВВП у межах 3,5–5,5%, залежно від темпів відбудови та пожвавлення економічної активності.

Ключові факти

Аналітики Dragon Capital вказують на ключові ризики для економіки: нові пошкодження виробничих потужностей, дефіцит кваліфікованої робочої сили, геополітична невизначеність і зміна структури попиту.

Водночас підтримкою для зростання залишаються внутрішнє споживання та розвиток військово-промислового комплексу.

Інфляція до кінця 2025 року, за оцінками Dragon Capital, сповільниться до 8,1% у базовому сценарії і до 9–10% у разі перемир’я. Ціни стримуватимуться слабшанням інфляційного тиску та високою базою порівняння в харчовому сегменті.

Прогноз курсу гривні на кінець року покращили до 44 грн/$ (раніше було 45 грн/$), очікуючи високі обсяги зовнішньої підтримки та зниження попиту на валюту. У I кварталі НБУ навіть дозволив гривні зміцнитися на 1,4%.

Очікувані міжнародні вливання – рекордні. Загалом до України у 2025 році може надійти до $58 млрд. Більшу частину ($40 млрд) – у межах програми G7 ERA, профінансованої доходами від заморожених російських активів. Решта – від МВФ, ЄС та інших партнерів. Це дозволить частково перекрити бюджетний дефіцит, який оцінюється у $40 млрд (20% ВВП), а в разі перемир’я може знизитися до $34 млрд, прогнозують аналітики.

Dragon Capital очікує, що міжнародні резерви НБУ зростуть до $59 млрд у базовому сценарії і до $63–66 млрд у разі досягнення перемир’я.

Аналітики прогнозують незначне пом’якшення монетарної політики: облікова ставка знизиться до 13% у базовому сценарії та залишиться дещо вищою – на рівні 14% – у разі активнішої економічної динаміки за умови перемир’я.

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Контекст

Dragon Capital зберігає два сценарії прогнозу – з урахуванням воєнної невизначеності. Обидва базуються на відносно стабільній ситуації в енергетиці: завдяки енергетичному перемир’ю дефіцит електроенергії у 2025 році очікується на рівні лише 5% попиту, хоча газ доведеться імпортувати – щонайменше 4,2 млрд кубів.

Українська економіка й далі залишається чутливою до глобальних факторів – особливо коливань на сировинних ринках та зміцнення євро. Водночас світові ціни наразі грають радше на користь Україні: експортні позиції тримаються або дорожчають, а імпортні – зокрема енергоносії – дешевшають.

Загалом Dragon Capital очікує, що темпи зростання економіки у 2025 році будуть помірними, а основний тиск на макроекономіку залишиться внутрішнім – через війну, ситуацію на ринку праці та потребу в додатковому фінансуванні оборони.

За прогнозом ЄБРР, зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році. У попередньому звіті, опублікованому в лютому, прогнозувалося зростання на 3,5% у 2025 році.