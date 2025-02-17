Дроны, ракеты для ПВО и боеприпасы. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы калибра 155 мм и 122 мм, говорится в сообщении Бундесвера 17 февраля. Германия занимает второе после США место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.

Ключевые факты

Пакет включает в себя 56 машин с защитой от мин (MRAP), боеприпасы для танка LEOPARD 1 и БМП MARDER, 41 000 снарядов для самоходных зенитных установок Gepard.

Украина получит ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM и SLS IRIS-T, четыре самоходных гаубицы Zuzana 2, 50 000 боеприпасов калибра 155 мм, 2000 боеприпасов калибра 122-мм.

В новый пакет вошли 300 ударных дронов HF-1, 51 дрон-разведчик VECTOR с запчастями, 245 беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 29 дронов SONGBIRD, 14 разведывательных беспилотников HORNET XR.

В пакете помощи есть патроны, штурмовые винтовки, две бронированные инженерные машины WISENT 1 и прочее.

Контекст

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более €7 млрд, что значительно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.

Правительство Германии решило сократить помощь Украине до €4 млрд в 2025 году с примерно €8 млрд в 2024-м, согласно проекту бюджета на 2025 год.