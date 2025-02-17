Дрони, ракети для ППО та боєприпаси. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли дрони, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси калібру 155 мм і 122 мм та інше, йдеться у повідомленні Бундесверу 17 лютого. Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ключові факти
- Пакет включає 56 машин із захистом від мін (MRAP), боєприпаси для танка LEOPARD 1 і БМП MARDER, 41 000 снарядів для самохідних зенітних установок Gepard.
- Україна отримає ракети для систем ППО IRIS-T SLM і SLS IRIS-T, чотири самохідні гаубиці Zuzana 2, 50 000 боєприпасів калібру 155 мм, 2000 боєприпасів калібру 122-мм.
- До нового пакету увійшли 300 ударних дронів HF-1, 51 дрон-розвідник VECTOR із запчастинами, 245 безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 29 дронів SONGBIRD, 14 розвідувальних безпілотників HORNET XR.
- У пакеті допомоги також є патрони, штурмові гвинтівки, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 та інше.
Контекст
У лютому 2024-го президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад €7 млрд, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.
Уряд Німеччини вирішив скоротити допомогу Україні до €4 млрд у 2025 році із приблизно €8 млрд у 2024-му, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.