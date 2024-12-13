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ДТЭК заявила о серьезном повреждении оборудования ТЭС после ракетной атаки России

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Россия утром 13 декабря атаковала теплоэлектростанции компании ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании.

Подробности

  • В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования, говорится в сообщении.
  • В этом году это уже 12-я массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании, отметили в ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Контекст

Утром 13 декабря РФ запустила значительное количество крылатых и баллистических ракет по территории Украины, сообщили Воздушные силы. Тревога объявлена одновременно во всех регионах страны. После 08:00 ракеты в основном двигались на Запад Украины. Тревога продолжалась несколько часов – с 09:55 последовали отбои тревоги по Украине.

«Укрэнерго» сообщило, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты отключений электроэнергии будет больше.

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