ДТЕК заявила про серйозне пошкодження обладнання ТЕС після ракетної атаки Росії

Деталі

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання, йдеться у повідомленні.

Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії, наголосила ДТЕК. Загалом з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Контекст

Вранці 13 грудня РФ запустила значну кількість крилатих і балістичних ракет по території України, повідомили Повітряні сили. Тривога оголошена одночасно в усіх регіонах країни. Після 08:00 ракети в основному рухалися на Захід України. Тривога тривала кілька годин – з 09:55 пішли відбої повітряної тривоги по Україні.

«Укренерго» повідомило, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.