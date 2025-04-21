Дуров: Telegram скорее уйдет с рынка, чем ослабит шифрование

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее покинет рынок, чем ослабит шифрование или нарушит фундаментальные права человека. За 12 лет существования Telegram никогда не передавал ни одного байта личных сообщений, написал он в сообщении 21 апреля.

Подробности

Во Франции рассматривают законопроект, обязывающий мессенджеры создавать бэкдоры для доступа полиции к личным сообщениям, отметил Дуров.

для доступа полиции к личным сообщениям, отметил Дуров. По его словам, эти изменения предлагаются в рамках закона о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сенат Франции одобрил проект, но Национальное собрание его отклонило.

В случае принятия закона Франция стала бы первой страной, которая лишила бы своих граждан права на конфиденциальность, подчеркнул Дуров.

«Технически невозможно гарантировать, что бэкдором воспользуется только полиция. После его внедрения доступ могут получить другие лица – от иностранных агентов до хакеров. Это поставит под угрозу личные сообщения всех законопослушных граждан. Вот почему, как я уже говорил ранее, Telegram скорее покинет рынок, чем ослабит шифрование из-за бэкдоров или нарушит права человека. В отличие от некоторых конкурентов, мы не жертвуем конфиденциальностью ради доли рынка», – написал Дуров.

Контекст

Согласно законам ЕС, по решению суда мессенджер раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в преступлениях, но не их сообщения.

В марте Дуров объявил, что мессенджер достиг значительного рубежа – более 1 млрд активных пользователей ежемесячно. Благодаря этому Telegram занял второе место среди самых популярных мессенджеров в мире, уступая только WhatsApp (за исключением китайского WeChat).

В 2024 году платформа Telegram остается основной сетью, через которую украинцы получают новости. И хотя за последний год доля мессенджера выросла всего на 1%, он является основным источником информации для 73% пользователей в Украине.

Дуров находился во Франции под судебным контролем из-за расследования. В августе 2024 года ему предъявили обвинение в том, что он не противодействовал распространению преступного контента через мессенджер. Вскоре после задержания Дурова во Франции Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Позже Дурова отпустили под залог в €5 млн, обязав дважды в неделю являться в полицию и запретив выезд за пределы Франции.