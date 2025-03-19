Количество активных пользователей Telegram превысило 1 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер достиг значительного рубежа – более 1 млрд активных пользователей ежемесячно. Благодаря этому Telegram занял второе место среди самых популярных мессенджеров в мире, уступая только WhatsApp (за исключением китайского WeChat), говорится в сообщении Дурова.

Подробности

По словам миллиардера, вовлеченность пользователей Telegram также растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту ежедневно.

Финансовый успех компании также стремительно набирает обороты: в 2024 году прибыль Telegram достигла $547 млн.

Дуров не удержался от критики главного конкурента – WhatsApp, назвав его «дешевой, упрощенной имитацией Telegram».

По словам Дурова, Telegram не только вырос и стал прибыльным, но и сохранил свою независимость, в отличие от WhatsApp.

Контекст

В декабре прошлого года Дуров сообщил, что в 2024 году общий доход Telegram превысил $1 млрд, а доходы от рекламы «выросли в несколько раз».

В 2024 году платформа Telegram остается основной сетью, с помощью которой украинцы получают новости. И хотя за последний год доля мессенджера выросла всего на 1%, он является основным источником информации для 73% пользователей в Украине.