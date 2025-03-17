Основатель Telegram Дуров заявил, что вернулся в Дубай с разрешения властей Франции

Основатель платформы Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай с разрешения судебных властей Франции. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале 17 марта.
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- «После нескольких месяцев во Франции, где продолжалось расследование мошенничества в Telegram, я снова дома в Дубае. Расследование продолжается, но я рад возвратиться», – написал Дуров.
- Миллиардер поблагодарил судебные власти, своих юристов и команду за их усилия «демонстрировать то, что в вопросах модерации контента, сотрудничества и борьбы с преступностью Telegram много лет не только отвечал правовым обязательствам, но превосходил их».
Контекст
Павел Дуров находился во Франции под судебным контролем из-за расследования. В августе 2024 года ему предъявили обвинение в том, что он не противодействовал распространению преступного контента через мессенджер. Позже Дурова отпустили под залог в €5 млн, обязав дважды в неделю являться в полицию и запретив выезд за пределы Франции.
15 марта AFP сообщило, что Дуров вылетел в Дубай после смены меры пресечения. До этого судебный следователь запрещал ему покидать Францию, однако впоследствии разрешил поездку на несколько недель.
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