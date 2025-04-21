Дуров: Telegram швидше піде з ринку, ніж послабить шифрування

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер швидше залишить ринок, ніж послабить шифрування чи порушить фундаментальні права людини. За 12 років існування Telegram ніколи не передавав жодного байта особистих повідомлень, написав він у повідомленні 21 квітня.

Деталі

У Франції розглядають законопроєкт, який зобов’язує месенджери створювати бекдори для доступу поліції до особистих повідомлень, зазначив Дуров.

для доступу поліції до особистих повідомлень, зазначив Дуров. За його словами, ці зміни пропонують у межах закону про боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Сенат Франції схвалив проєкт, але Національні збори його відхилили.

У разі ухвалення закону Франція стала б першою країною, яка позбавила б своїх громадян права на приватність, наголосив Дуров.

«Технічно неможливо гарантувати, що бекдором скористається лише поліція. Після його впровадження доступ можуть отримати інші особи – від іноземних агентів до хакерів. Це поставить під загрозу особисті повідомлення всіх законослухняних громадян. Ось чому, як я вже казав раніше, Telegram швидше залишить ринок, ніж послабить шифрування через бекдори чи порушить права людини. На відміну від деяких конкурентів, ми не жертвуємо конфіденційністю заради частки ринку», – написав Дуров.

Контекст

Відповідно до законів ЄС, за рішенням суду месенджер розкриває лише IP-адреси та номери телефонів підозрюваних у злочинах, але не їхні повідомлення.

У березні Дуров оголосив, що месенджер досяг значного рубежу – понад 1 млрд активних користувачів щомісяця. Завдяки цьому Telegram посів друге місце серед найпопулярніших месенджерів у світі, поступаючись лише WhatsApp (за винятком китайського WeChat).

У 2024 році платформа Telegram залишається основною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік частка месенджера зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73% користувачів в Україні.

Дуров перебував у Франції під судовим контролем через розслідування. У серпні 2024 року йому висунули обвинувачення в тому, що він не протидіяв поширенню злочинного контенту через месенджер. Незабаром після затримання Дурова у Франції Telegram оновив умови надання послуг і політику конфіденційності. Пізніше Дурова відпустили під заставу в €5 млн, зобов’язавши двічі на тиждень з’являтися в поліцію та заборонивши виїзд за межі Франції.