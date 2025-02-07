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ЕБРР планирует инвестировать в Украину до €3 млрд ежегодно после окончания войны

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов увеличить ежегодные инвестиции в Украину до €3 млрд после окончания войны. Об этом президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила в интервью Reuters. Ранее банк сообщил, что планирует в этом году вложить по меньшей мере €1,5 млрд для поддержки украинской экономики и бизнеса.

Подробности

  • Основной фокус инвестиций будет направлен на частный сектор, особенно в энергетику, подвергшуюся многочисленным атакам со стороны России, заявили в ЕБРР.
  • «Наш план состоит в том, чтобы поддерживать этот уровень инвестиций. Мы стремимся инвестировать минимум €1,5 млрд в этом году, но если сможем сделать больше – обязательно это сделаем», – заявила Рено-Бассо.
  • Банк готов увеличить объем инвестиций до €3 млрд в год после завершения войны, ориентируясь на спрос со стороны бизнеса.
  • Рено-Бассо отметила, что модернизация энергетической отрасли и развитие возобновляемых источников энергии может стать важным фактором привлечения частных инвестиций после войны.
  • «Этот сектор имеет значительный потенциал, способный привлечь интерес иностранных инвесторов и стимулировать экономическую активность в стране», – подчеркнула она.

Контекст

С момента российской агрессии в 2022 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине более €5,4 млрд. Финансирование направлено на обеспечение энергетической безопасности, поддержку ключевых инфраструктурных объектов, продовольственную стабильность, торговые операции и развитие частного сектора.

16 января этого года управляющий директор ЕБРР Арвид Тюркнер сообщил, что ЕБРР планирует инвестировать €1,5 млрд в Украину в 2025 году. Приоритетными остаются инфраструктура, энергетическая безопасность и поддержка частного сектора. Более половины прошлогодних инвестиций были направлены на бизнес, и эта доля сохранится, в частности из-за потенциала аграрного сектора. Банк готов увеличить инвестиции при наличии соответствующих проектов.

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