ЄБРР планує інвестувати €1,5 млрд в Україну у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує спрямувати в Україну €1,5 млрд у 2025 році. Про це заявив керуючий директор ЄБРР по Україні та Молдові Арвід Тюркнер, пише Bloomberg . Він додав, що планувати щось в Україні складно і банк може збільшити суму інвестицій, якщо знайде відповідні проєкти.

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Пріоритетними сферами залишаються інфраструктура та енергетична безпека, а також підтримка приватного сектору та забезпечення продовольчої стабільності, заявив Тюркнер. Він додав, що хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, зокрема залізниці, понад половину інвестицій минулого року було спрямовано на приватний сектор. У 2025 році ця частка залишиться на подібному рівні, адже банк бачить значний потенціал в аграрному секторі, який відіграє ключову роль в українській економіці, додали в ЄБРР.

Україні необхідно досягти суттєвого прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі для покращення інвестиційного клімату, заявив Тюркнер. Це особливо важливо, враховуючи надію, що процес відновлення може розпочатися вже цього року після припинення бойових дій або укладення мирної угоди. «Реформи є важливими, і ми прагнемо максимально сприяти їхньому впровадженню», – зазначив Тюркнер, додавши, що попри складнощі війни український уряд уже досяг значних результатів.

Він також закликав українську владу прискорити реформу корпоративного управління, адже державні компанії відіграватимуть ключову роль у відновленні країни. «Саме тому їхнє ефективне управління, прозорість, спроможність і боротьба з корупцією є вирішальними для успішного процесу реконструкції», – підсумував він.

Контекст

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році ЄБРР надав Україні більше ніж €5,4 млрд. Ці кошти спрямовані на підтримку енергетичної безпеки, ключових інфраструктурних обʼєктів, продовольчої стабільності, торговельних операцій і розвитку приватного сектору.

6 січня ЄБРР надав беззаставну кредитну лінію для розподілу ризиків портфеля «ОТП Банк Україна» на суму €200 млн.

7 січня Європейський банк реконструкції та розвитку підписав угоду з Креді Агріколь Банк на €50 млн, що дозволить збільшити кредитування українських підприємств, зокрема малих і середніх.