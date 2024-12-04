ЕБРР одобрил инвестиции в Украину более чем на €1,3 млрд. На какие проекты направят средства

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил инвестиции в Украину на сумму свыше €1,3 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Часть средств – это безвозвратные гранты.
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Ключевые факты
- Инвестиции будут направлены на восемь проектов в поддержку государственного и частного секторов. В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ развития распределенной генерации и усиления энергоэффективности.
- Шмыгаль назвал решение ЕБРР «сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций».
Контекст
В прошлом году ЕБРР выделил €2,1 млрд Украине, что на 23,5%, или на €0,4 млрд, больше, чем в 2022 году. В 2023-м Совет управляющих ЕБРР принял увеличение капитала на €4 млрд с целью поддержки объема инвестиций во время войны и на этапе восстановления.
С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти €4 млрд, по данным Минфина. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну, и намерен продолжать инвестировать в Украину от €1,5 до €2 млрд ежегодно.
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