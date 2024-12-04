ЕБРР одобрил инвестиции в Украину более чем на €1,3 млрд. На какие проекты направят средства

Ключевые факты

Инвестиции будут направлены на восемь проектов в поддержку государственного и частного секторов. В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ развития распределенной генерации и усиления энергоэффективности.

Шмыгаль назвал решение ЕБРР «сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций».

Контекст

В прошлом году ЕБРР выделил €2,1 млрд Украине, что на 23,5%, или на €0,4 млрд, больше, чем в 2022 году. В 2023-м Совет управляющих ЕБРР принял увеличение капитала на €4 млрд с целью поддержки объема инвестиций во время войны и на этапе восстановления.

С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти €4 млрд, по данным Минфина. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну, и намерен продолжать инвестировать в Украину от €1,5 до €2 млрд ежегодно.