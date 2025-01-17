Ритейлер Comfy привлечет €25 млн от ЕБРР на развитие сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит сети Comfy кредит на сумму €25 млн. Об этом говорится в сообщении банка. Оборотный капитал, финансируемый ЕБРР, будет направлен на закупку энергоэффективной бытовой техники.

Ключевые факты

Общая стоимость проекта составляет €34,3 млн, из которых €25 млн будет направлено на развитие сети Comfy, говорится в сообщении. Кредит банка дополнят грантом в €500 000 из Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF), а в €75 000 поступят из многостороннего донорского фонда Action for Equality and Gender (A4EG).

«Проект направлен на повышение инклюзивности и энергоэффективности бизнеса», – отмечают в ЕБРР. Он поможет компании модернизировать свои системы управления человеческим капиталом, расширить возможности трудоустройства и обучения для ветеранов войны, женщин и других труднодоступных групп.

Оборотный капитал, финансируемый ЕБРР, будет направлен на закупку энергоэффективной бытовой техники. В то же время проект получит страхование от первого риска от Европейского союза через Украинский инвестиционный фонд (UIF).

Контекст

В 2024 году Comfy, по собственным данным, удалось «забрать» почти половину клиентов другого ритейлера техники – Eldorado, финансовое состояние которого в прошлом году критически ухудшилось. Стратегическая цель Comfy – консолидировать рынок, сейчас компания, как свидетельствуют ее данные, продает около 25% техники и гаджетов в Украине. В 2024 году Comfy открыла 10 новых магазинов, преимущественно в небольших городах Украины, что меньше плана в 20 магазинов. Инвестиции в развитие составили 300 млн грн. В общей сложности у компании 110 торговых точек.

В 2023 году Comfy довела долю онлайн-продаж почти до 35%, получив 9,7 млрд грн выручки по этому каналу. Больше продает только Rozetka.