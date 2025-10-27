Правительство работает над несколькими перспективными треками, которые помогут наполнить экономику и дадут возможность восстановления от последствий войны и дальнейшее существенное развитие. Об этом в комментарии Forbes Украина сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопросы бизнеса.

Подробности

Она подчеркнула, что предсказать, какой будет ситуация на момент завершения войны, сейчас сложно. «Мы работаем над несколькими перспективными треками, которые помогут наполнить экономику и дадут ей возможность возобновления последствий войны и дальнейшее существенное развитие», – сообщила премьер.

Среди ключевых направлений: Украина как бизнес-партнер и российская плата за агрессию.

В 2025 году запущен Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления. Свириденко подчеркнула, что Украина является надежным партнером для украинско-американских бизнес-проектов. Акцент делается на энергетику, инфраструктуру и критические минералы, где наблюдается большая заинтересованность инвесторов.

По второму направлению Украина стремится взыскать с России компенсацию за преступления через механизм замороженных активов. Уже реализована ERA loan, обеспечившая $9,4 млрд бюджетной поддержки от европейских партнеров. Ожидается решение ЕС относительно Reparations loan, касающегося непосредственно замороженных активов, и правительство стремится привлечь к инициативе партнеров из стран G7.

Контекст

Согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы, утвержденному постановлением Кабинета Министров №780, номинальный ВВП Украины по итогам 2025 года ожидается на уровне 8 967,4 млрд грн, а реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7%.

Во втором квартале 2025-го реальный рост ВВП Украины замедлился до 0,8% по сравнению с 0,9% в первом квартале, сообщили в Госстате. В июле Национальный банк Украины снизил прогноз роста экономики на 2025 год до 2,1%, тогда как правительство скорректировало свой прогноз до 2,4%.

В годовом выражении реальный ВВП Украины во втором квартале 2025-го вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения, в первом квартале 2025 года рост составил 0,9%, тогда как во втором квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 4,0%.