Правительство работает над несколькими перспективными треками, которые помогут наполнить экономику и дадут возможность восстановления от последствий войны и дальнейшее существенное развитие. Об этом в комментарии Forbes Украина сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопросы бизнеса.
- Она подчеркнула, что предсказать, какой будет ситуация на момент завершения войны, сейчас сложно. «Мы работаем над несколькими перспективными треками, которые помогут наполнить экономику и дадут ей возможность возобновления последствий войны и дальнейшее существенное развитие», – сообщила премьер.
- Среди ключевых направлений: Украина как бизнес-партнер и российская плата за агрессию.
- В 2025 году запущен Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления. Свириденко подчеркнула, что Украина является надежным партнером для украинско-американских бизнес-проектов. Акцент делается на энергетику, инфраструктуру и критические минералы, где наблюдается большая заинтересованность инвесторов.
- По второму направлению Украина стремится взыскать с России компенсацию за преступления через механизм замороженных активов. Уже реализована ERA loan, обеспечившая $9,4 млрд бюджетной поддержки от европейских партнеров. Ожидается решение ЕС относительно Reparations loan, касающегося непосредственно замороженных активов, и правительство стремится привлечь к инициативе партнеров из стран G7.
Согласно прогнозу экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы, утвержденному постановлением Кабинета Министров №780, номинальный ВВП Украины по итогам 2025 года ожидается на уровне 8 967,4 млрд грн, а реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7%.
Во втором квартале 2025-го реальный рост ВВП Украины замедлился до 0,8% по сравнению с 0,9% в первом квартале, сообщили в Госстате. В июле Национальный банк Украины снизил прогноз роста экономики на 2025 год до 2,1%, тогда как правительство скорректировало свой прогноз до 2,4%.
В годовом выражении реальный ВВП Украины во втором квартале 2025-го вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сравнения, в первом квартале 2025 года рост составил 0,9%, тогда как во втором квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 4,0%.
