Во втором квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,8% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики 19 сентября.

Подробности

Для сравнения: в первом квартале рост реального роста ВВП составил 0,9%. Годом ранее, во втором квартале 2024-го реальный ВВП Украины вырос на 4,0% в годовом выражении.

Контекст

Ранее Национальный банк Украины пересмотрел прогнозы экономического роста: на 2025 год – до 3,1% (вместо 3,6%), на 2026 год – до 3,7% (вместо 4,0%), на 2027 год – до 3,9% (вместо 4,2%).

Международные организации также снизили свои оценки: МВФ ожидает рост ВВП в 2025 году на уровне 2–3%, ЕБРР – 3,5% (по сравнению с 4,7%), Всемирный банк – 2% (по сравнению с 6,5%). Проект государственного бюджета Украины на 2025 год базируется на прогнозе роста ВВП в 2,7%.