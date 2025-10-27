Уряд працює над кількома перспективними треками, які допоможуть наповнити економіку і дати їй можливість відновлення від наслідків війни й подальший суттєвий розвиток. Про це в коментарі Forbes Україна повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання бізнесу.

Деталі

Вона наголосила, що передбачити, якою буде ситуація на момент завершення війни, зараз передбачити складно. «Ми працюємо над кількома перспективними треками, які допоможуть наповнити економіку і дати їй можливість відновлення від наслідків війни й подальший суттєвий розвиток», – повідомила прем’єрка.

Серед ключових напрямів: Україна як бізнес-партнер та російська плата за агресію.

У 2025 році запущено Американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Свириденко наголосила, що Україна є надійним партнером для українсько-американських бізнес-проєктів. Акцент робиться на енергетику, інфраструктуру та критичні мінерали, де спостерігається велика зацікавленість інвесторів.

За другим напрямком Україна прагне стягнути з Росії компенсацію за злочини через механізм заморожених активів. Уже реалізовано ERA loan, що забезпечив $9,4 млрд бюджетної підтримки від європейських партнерів. Наразі очікується рішення ЄС щодо Reparations loan, який стосується безпосередньо заморожених активів, і уряд прагне залучити до ініціативи партнерів із країн G7.

Контекст

Згідно з прогнозом економічного та соціального розвитку України на 2026-2028 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №780, номінальний ВВП України за підсумками 2025 року очікується на рівні 8 967,4 млрд грн, а реальне зростання ВВП прогнозується на рівні 2,7%.

У другому кварталі 2025-го реальне зростання ВВП України сповільнилося до 0,8% порівняно з 0,9% у першому кварталі, повідомили у Держстаті. У липні Національний банк України знизив прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1%, тоді як уряд скоригував свій прогноз до 2,4%.

У річному вираженні реальний ВВП України у другому кварталі 2025-го зріс на 0,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Для порівняння, у першому кварталі 2025-го зростання становило 0,9%, тоді як у другому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 4,0%.