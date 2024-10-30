Экономика США в третьем квартале выросла на 2,8%, не оправдав прогнозов

В третьем квартале ВВП США вырос на 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3% за предыдущий квартал, сообщило Министерство торговли страны 30 октября. Аналитики ожидали, что первая экономика мира вырастет на 3%. Рост продолжается благодаря устойчивым потребительским расходам, отмечает CNBC .

Ключевые факты

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, за квартал выросли на 3,7% (+2,8%). Рост госрасходов ускорился до 5% (+3,1%).

Рост инвестиций в основные активы замедлился до 1,3% с 2,3% во втором квартале, в том числе инвестиции в жилую недвижимость упали на 5,1% (-2,8% во втором квартале).

Индекс цен на личные потребительские расходы, являющийся наилучшим показателем инфляции для ФРС, вырос на 1,5% в третьем квартале, что ниже целевого показателя центрального банка в 2% и значительно ниже предыдущего значения на уровне 2,5%. Однако, исключая продовольствие и энергию, базовый индекс PCE все же вырос на 2,2%.

Контекст

Международный валютный фонд на прошлой неделе улучшил свои экономические прогнозы для США на 2024-й. Фонд ожидает, что американская экономика в этом году вырастет на 2,8%, что несколько ниже по сравнению с 2,9% в 2023-м, но улучшится по сравнению с 2,6%, прогнозируемыми в июле на 2024 год.

Рост в США был обусловлен высокими потребительскими затратами, что подпитывалось здоровым ростом заработной платы с поправкой на инфляцию. Однако в следующем году МВФ ожидает, что рост экономики США замедлится до 2,2%.