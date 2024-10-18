Рост ВВП Украины в сентябре ускорился до 3,8% в годовом исчислении – Минэкономики

Украинская экономика в сентябре выросла на 3,8% [±1%] по сравнению с сентябрем 2024 года. За девять месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 4,5% [±1%]. Такие данные 18 октября обнародовало Министерство экономики. Одно из главных препятствий для роста ВВП – дефицит квалифицированных работников.

Подробности

Оживление внутреннего спроса и стабильная работа Украинского морского коридора поддержали положительные тенденции промышленности, отметило Минэкономики.

Возрастает спрос на продукцию машиностроения (в частности ВПК) и строительные материалы, а также промышленные товары для домохозяйств.

Оживление промышленности положительно отразилось на транспорте – возросли объемы железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах.

В строительстве увеличились объемы работ благодаря восстановлению критической инфраструктуры и ремонту дорог.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса и налаживанию поставок товаров.

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику за счет начала сбора поздних культур, а животноводство растет благодаря стабильному спросу и государственной поддержке.

В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания и экономическую активность бизнеса, подчеркнули в Минэкономики.

Несмотря на вызовы войны, экономика продолжает восстанавливаться, отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

«Второй месяц подряд предприятия торговли, промышленности и строительства улучшают оценки своей деятельности на ближайшую перспективу, и одной из ключевых причин этого оптимизма является нормализация ситуации в энергетике», – подчеркнула Свириденко.

Контекст

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины по итогам 2024 года на уровне 3%, инфляцию – 9%. Предыдущий прогноз Фонда – рост ВВП в диапазоне от 2,5 до 3,5% при инфляции 8%.

По прогнозу Минэкономики, рост ВВП в 2024-м ожидается на уровне 3,5% (ранее прогнозировалось 4,6%). Потребительские цены в среднем за год возрастут на 5,4%, декабрь к декабрю – на 7,9% (по сравнению с 8,5% и 9,7% в декабре в предыдущем прогнозе).

В последнем Инфляционном отчете НБУ прогнозировал рост реального ВВП в 2024 году на 3,7% и ускорение динамики Индекса потребительских цен до 8,5% к концу текущего года.

Правительство ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2024-м до 2,7% в 2025 году.