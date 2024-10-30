Економіка США у третьому кварталі зросла на 2,8%, не виправдавши прогнозів

У третьому кварталі ВВП США зріс на 2,8% у річному вираженні порівняно з 3% за попередній квартал, повідомило Міністерство торгівлі країни 30 жовтня. Аналітики очікували, що перша економіка світу зросте на 3%. Зростання триває завдяки стійким споживчим витратам, зазначає CNBC .

Ключові факти

Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, за квартал зросли на 3,7% (+2,8%). Зростання держвитрат прискорилося до 5% (+3,1%).

Зростання інвестицій в основні активи сповільнилося до 1,3% з 2,3% у другому кварталі, зокрема інвестиції в житлову нерухомість впали на 5,1% (-2,8% у другому кварталі).

Індекс цін на особисті споживчі витрати, який є найкращим показником інфляції для ФРС, зріс на 1,5% у третьому кварталі, що нижче за цільовий показник центрального банку в 2% та значно нижче за попереднє значення на рівні 2,5%. Однак, виключаючи продовольство та енергію, базовий індекс PCE все ж таки зріс на 2,2%.

Контекст

Міжнародний валютний фонд минулого тижня покращив свої економічні прогнози для США на 2024-й. Фонд очікує, що американська економіка цього року зросте на 2,8%, що трохи нижче порівняно з 2,9% у 2023-му, але покращиться порівняно з 2,6%, прогнозованими в липні на 2024 рік.

Зростання в США було зумовлене високими споживчими витратами, що підживлювалося здоровим зростанням заробітної плати з поправкою на інфляцію. Проте наступного року МВФ очікує, що зростання економіки США сповільниться до 2,2%.