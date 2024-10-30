Экономика еврозоны выросла на 0,4% в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков

Рост ВВП в еврозоне ускорился до 0,4%, в то время как экономисты предполагали, что он останется стабильным на уровне 0,2%, пишет Bloomberg. Рост валового внутреннего продукта Германии на 0,2% стал для аналитиков неожиданностью.

Еврозона – один из самых больших и влиятельных экономических блоков в мире. Рост экономики стимулирует международную торговлю, инвестиции, технологический прогресс и способствует общей стабильности мировой экономики.