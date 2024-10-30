Экономика еврозоны выросла на 0,4% в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков

Рост ВВП в еврозоне ускорился до 0,4%, в то время как экономисты предполагали, что он останется стабильным на уровне 0,2%, пишет Bloomberg. Рост валового внутреннего продукта Германии на 0,2% стал для аналитиков неожиданностью.
Еврозона – один из самых больших и влиятельных экономических блоков в мире. Рост экономики стимулирует международную торговлю, инвестиции, технологический прогресс и способствует общей стабильности мировой экономики.
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Ключевые факты
- Хотя показатель за три месяца по сентябрь лучше прогнозируемого аналитиками уровня 0,2%, экономика блока в течение 2024 года показала худшие результаты, чем ожидалось.
- Самые большие опасения были сосредоточены на Германии, чей производственный сектор борется с потерей конкурентоспособности, которую руководители связывают с высокими затратами на энергию, чрезмерным регулированием и нехваткой квалифицированного персонала. Неопределенность заставила потребителей наращивать сбережения вместо того, чтобы тратить надбавки к зарплате, которые они получили в последние месяцы.
- За три месяца до сентября экономика Германии продемонстрировала рост на 0,2%, вопреки прогнозам пессимистических экономистов, ожидавших спада такого же масштаба.
- Летние Олимпийские игры в Париже способствовали росту ВВП Франции: за три месяца, закончившиеся в сентябре, экономический рост удвоился и составил 0,4%.
- Во Франции, второй по величине экономике региона, рост обуславливался повышением потребительского спроса, в то время как валовое накопление основного капитала продолжало падать. Внешняя торговля также способствовала росту.
- ВВП Испании вырос на 3,4% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что позволяет стране в текущем году стать наиболее быстрорастущей развитой экономикой в мире.
Контекст
Европейский центральный банк, начавший снижать процентные ставки в июне, все больше озабочен вялым ростом экономики, особенно в Германии – производственном центре региона.
Во втором квартале валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3%, сохранив тот же темп, что и в начале года.
В сентябре рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 1,8% в годовом выражении. Впервые за три года инфляция опустилась ниже целевого показателя Европейского центробанка.
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