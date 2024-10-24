ВВП Китая может упасть «намного ниже» 4% без стимулов потребления – глава МВФ

Экономика Китая критична для мировых цепей поставок. Ее замедление может вызвать глобальные проблемы.

Годовые темпы роста экономики Китая могут упасть гораздо ниже 4%, если не будут проведены реформы для увеличения внутреннего потребления. Такое мнение озвучила на пресс-брифинге во время ежегодных встреч МВФ в Вашингтоне глава Фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters .

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Главное препятствие для восстановления потребительского доверия в КНР – проблемный сектор недвижимости, считает глава МВФ.

По словам Георгиевой, правительству нужно принять меры, направленные на устранение этой проблемы.

Контекст

Экономический рост Китая замедлился в последние месяцы, поскольку продолжающийся спад в секторе недвижимости оказывал давление на потребительские настроения и привел к сокращению расходов.

Масса неутешительных данных в августе вызвала обеспокоенность, что правительство Си Цзиньпина может не добиться своей годовой цели роста ВВП на 5% без дополнительной государственной поддержки.

В Китае в августе рост промпроизводства и розничных продаж замедлился сильнее прогнозов. Промпроизводство выросло на минимальные с марта 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Розничные продажи выросли на 2,1% в годовом выражении – до 3,87 трлн юаней ($545,9 млрд) после подъема на 2,7% в июле.

24 сентября центральный банк Китая объявил беспрецедентные меры стимулирования экономики, которые должны обеспечить рост ВВП в 5%. Регулятор снизил базовую ставку и объявил о поддержке рынков недвижимости и акций стимулирования спроса.

В начале этой недели китайский регулятор снизил базовую ставку по кредитам чуть больше, чем ожидалось.