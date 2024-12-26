Экономика Великобритании в следующие 15 лет опередит Европу. Какое место займут США и Китай

Великобритания в ближайшие 15 лет покажет более устойчивый экономический рост по сравнению с Германией, Францией и Италией. Она сохранит шестое место среди самых больших экономик мира до 2039 года, Франция останется на седьмом, а Германия, Италия и Испания потеряют свои позиции в рейтинге. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

Ключевые факты

Великобритания сократит разрыв с Германией, экономика которой будет иметь худшие показатели. CEBR прогнозирует, что крупнейшая экономика Европы будет на 20% больше британской в 2039 году по сравнению с 31% сейчас. Аналогично Великобритания опередит Францию и будет на 25% больше до 2039 года.

По прогнозу CEBR, США, вероятно, сохранят звание крупнейшей экономики мира, несмотря на конкуренцию со стороны Китая. Экономисты отмечают, что Китай может стать лидером, но ненадолго из-за структурных и демографических проблем.

На душу населения Великобритания поднимется на одну позицию, до 21-го места, а самыми богатыми странами останутся Люксембург, Ирландия и Швейцария, прогнозирует CEBR.

Контекст

Премьер-министр Кир Стармер приветствовал оптимистическую оценку после того, как на этой неделе официальные данные показали, что экономика не росла с момента прихода к власти его лейбористского правительства в июле.

В третьем квартале 2024 года британский ВВП вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым низким темпом роста за последние три квартала и ниже прогнозируемых 0,2%.

В то же время Стармер надеется, что его планы обеспечить самый быстрый рост в G7 за счет быстрых реформ планирования, жилищного строительства и государственных инвестиций в конце концов принесут дивиденды после неудачного старта лейбористов. Однако CEBR предполагает, что проблемы и дальше будут тормозить британскую экономику.