Економіка Великої Британії у наступні 15 років випередить Європу. Яке місце займуть США та Китай

Велика Британія у найближчі 15 років покаже більш стійке економічне зростання порівняно з Німеччиною, Францією та Італією. Вона збереже шосте місце серед найбільших економік світу до 2039 року, Франція залишиться на сьомому, а Німеччина, Італія та Іспанія втратять свої позиції в рейтингу. Про це пише Bloomberg із посиланням на прогноз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR).

Ключові факти

Велика Британія скоротить розрив із Німеччиною, економіка якої матиме гірші показники. CEBR прогнозує, що найбільша економіка Європи буде на 20% більшою за британську у 2039 році порівняно з 31% зараз. Аналогічно Велика Британія випередить Францію і буде на 25% більшою до 2039 року.

За прогнозом CEBR, США, ймовірно, збережуть звання найбільшої економіки світу, попри конкуренцію з боку Китаю. Економісти зазначають, що Китай може стати лідером, але ненадовго через структурні та демографічні проблеми.

На душу населення Велика Британія підніметься на одну позицію, до 21-го місця, а найбагатшими країнами залишаться Люксембург, Ірландія та Швейцарія, прогнозує CEBR.

Контекст

Премʼєр-міністр Кір Стармер привітав оптимістичну оцінку після того, як цього тижня офіційні дані показали, що економіка не зростала з моменту приходу до влади його лейбористського уряду в липні.

У третьому кварталі 2024 року британський ВВП зріс на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, що є найнижчим темпом зростання за останні три квартали та нижче прогнозованих 0,2%.

Водночас Стармер сподівається, що його плани забезпечити найшвидше стійке зростання в G7 за рахунок швидких реформ планування, житлового будівництва та державних інвестицій врешті-решт принесуть дивіденди після невдалого старту лейбористів. Однак CEBR припускає, що проблеми і надалі гальмуватимуть британську економіку.